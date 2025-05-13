Pınar Aydınlar hakkında adli kontrolle tahliye kararı verildi

“Halkları Demokratik Kongresi (HDK)” soruşturması kapsamında gözaltına 21 Şubat'ta gözaltına alındıktan sonra tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar bugün hakim karşısına çıktı.Tutuklu geçirdiği süre dikkate alınarak Pınar Aydınlar'ın tahliyesine karar verildi. Bir sonraki duruşma 11 Eylül'de.

İstanbul Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Aydınlar ve avukatları katıldı.

Duruşmayı HDK Eş Sözcüsü Ali Kenanoğlu, İHD Eş Genel Başkanı Eren Keskin, Alevi sivil toplum örgütleri, sanatçılar ve çok sayıda kişi takip etti.

"Kafama silah dayatıldı"

Kimlik tespitinin ardından savunma yapan Pınar Aydınlar şöyle dedi:

"Sayın başkan öncelikle gerçekten yanımda olan davamıza gelen herkese teşekkür ederim. Şundan başlamak istiyorum 18 Şubat’ta iki çocuğumla yalnız yaşadığım evimde özel timlerin dahil olduğu operasyonla kıyafetimi giyinmeme dahi izin verilmeden alnıma silah dayatılarak ve aynı şekilde oğluma da böyle davranıldığını gördüm.

"Aynı şekilde kızım da üzerine giymek için gittiği kameralarla odasına girdiler. Ben büyük baskına uğradım. Ben bir kere dahi ifadeye gitmemezlik yapmamışım her şekilde çağrıldığında çok rahat ulaşılabilecek bir insanım. Ben 25 yıldır bu ülkede yüzlerce konser vermiş 25 yıllık bir halk müziği sanatçısıyım. Evime gece girilerek apartman görevlimizin gözü önünde pijamalarımla gözaltına alındım çok ciddi anlamda itibar suikasti gerçekleşti. Evimin yakınında bu kadar karakol olması benim hiçbir şekilde örtüyle bağım yok.

"Bana sorulan tek bir soru vardı. HDK binasında bir aramada dosyasında adım geçiyor. Kağıthane belediye başkan adayı olarak geçiyor. Ben aday olmadım HDK üyesi değilim. Ancak devri daim olsun Sırrı Süreyya Önder’le birlikte HDP’nin istanbul eş başkan adayları olarak seçimlere girmiştim. Sırrı abimiz çok üzülüyorum, ben cenazesine katılamadım.

"Sevdiklerim öldü, Sırrı Süreyya Önder öldü, Volkan Konak öldü, Edip Akbayram öldü gidip veda edemedim. Benim seçme ve seçilme hakkım sorgulanıyor. Benim bir dijital kayıtta adımın geçmesi sonucu ben buradayım ben HDK üyesi değilim. Ben HDP'de istanbul Belediye Başkan adaylığım oldu. Bunların dışında bir şey yok. HDK yasal bir parti zaten benim orayla öyle bağlantım olmadı."

"Sanatımla direniyorum"

Sosyal medya paylaşımların ifade özgürlüğü olarak değerlendirilmesini rica eden Aydınlar şöyle devam etti:

"Yeni yaşam gazetesi yasal bir gazetedir ve ben yorum dahi yapmamışım onların paylaşımına. Ben tırnaklarımla bu zamana kadar geldim. Ben sanatla mücadele ediyorum. Bu şekilde iki çocuğumu büyüttüm. Ben üç aydır tutukluyum gaksız ve hgukksuz yere tutukluğum. Benim üç aydır yapamadığım işler var. İli çocuğunu tek başına bakan bir kadınım. Ben mesleğimden oldu. Üç aydır konser yapamıyorum. Ben mesleğim dışında biri bilmiyorum. Bağlamam sazım sözüm benim başka bir şeyim yok. Örgüt üyeliği ile yargılanacağım aklıma gelmezdi. Tahliyemi talep ediyorum.”

Savcı Pınar Aydınlar için yurtdışı çıkış yasağı ile tahliye istedi. Avukatları savunma yapıyor.

Pınar Aydınlar kimdir?

*Duruşma devam ediyor.

(EMK)