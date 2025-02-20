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Yayın Tarihi: 20 Şubat 2025 14:32
 ~ Son Güncelleme: 20 Şubat 2025 16:34
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Pınar Aydınlar gözaltında açlık grevine başladı

Evine yapılan baskın sırasında Aydınlar ve çocuklarının yere yatırıldığı, polislerin uzun namlulu silah doğrultarak evde şiddet uyguladığı öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Pınar Aydınlar gözaltında açlık grevine başladı
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet/ Haziran 2015 Genel Seçimleri-İzmir

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 52 kişiden biri olan sanatçı  Pınar Aydınlar, maruz kaldığı polis şiddeti nedeniyle açlık grevine başladı.

yenidendemokrasi'nin haberine göre, baskın sırasında Aydınlar ve çocuklarının yere yatırıldığı, polislerin uzun namlulu silah doğrultarak evde şiddet uyguladığı öğrenildi. Aydınlar, gördüğü kötü muameleye ve hukuksuz gözaltına karşı açlık grevine başladığını duyurdu.

Siyasi Şube’de tutulan Pınar Aydınlar ile birlikte gözaltına alınan 54 kişi, 24 saatlik avukat görüş yasağının ardından avukatlarıyla görüştü ve ifadeleri alındı. Aydınlar’a HDP’den belediye başkan adayı olmasıyla ilgili sorular yöneltildiği bildirildi.

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(EMK)

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