Pınar Aydınlar gözaltında açlık grevine başladı

Halkların Demokratik Kongresi’ne (HDK) başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 52 kişiden biri olan sanatçı Pınar Aydınlar, maruz kaldığı polis şiddeti nedeniyle açlık grevine başladı.

yenidendemokrasi'nin haberine göre, baskın sırasında Aydınlar ve çocuklarının yere yatırıldığı, polislerin uzun namlulu silah doğrultarak evde şiddet uyguladığı öğrenildi. Aydınlar, gördüğü kötü muameleye ve hukuksuz gözaltına karşı açlık grevine başladığını duyurdu.

Siyasi Şube’de tutulan Pınar Aydınlar ile birlikte gözaltına alınan 54 kişi, 24 saatlik avukat görüş yasağının ardından avukatlarıyla görüştü ve ifadeleri alındı. Aydınlar’a HDP’den belediye başkan adayı olmasıyla ilgili sorular yöneltildiği bildirildi.

Pınar Aydınlar kimdir?

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(EMK)