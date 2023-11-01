“Pietro Canonica ve Atatürk” çalıştayı İtalyan Kültür Merkezi’nde

İtalyan Kültür Merkezi bu sene Cumhuriyet’in 100. Yılını “Pietro Canonica ve Atatürk” çalıştayı ile kutluyor.

Konuşmacılar arasında İlber Ortaylı’nın da olduğu çalıştaya, İtalya Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, Roma Belediyesi Kültür Müsteşarı Miguel Gotor ve İstanbul İtalyan Kültür Merkezi Müdürü Salvatore Schirmo katılacak.

3 Kasım Cuma günü saat 10.00’da düzenlenecek çalıştay, kayıt gerekmeden ve ücretsiz bir şekilde İtalyan Kültür Merkezi’nde yapılacak. Çalıştayın amacı, Cumhuriyetin genç yıllarına dönerek, günümüzde sergilenmeye devam eden heykellerin anısına dikkat çekmek.

İki oturum halinde yapılacak çalıştayda yer alacak konuşmacılar şöyle: Carla Scicchitano, İlber Ortaylı, Silvia Pedone, Luca Orlandi, Aylin Tekiner, Francesco Pongiluppi, Mevlüt Çelebi, Özlem İnay Erten, Davide Deriu, Burcu Pelvanoğlu, Luca J. Senatore, Marco Carpiceci, Fabio Colonnese.

Dört eser yaptı

Heykeltıraş Pietro Canonica, yaptığı heykellerle Türkiye Cumhuriyeti’nin sanatsal tarihinde önemli bir rol oynuyor. Canonica’nın imza attığı heykeller arasında Ankara Etnografya Müzesi önündeki Atatürk heykeli ve Zafer Meydanı’ndaki mareşal üniformalı Atatürk heykeli, İstanbul’da Taksim Meydan’ındaki Cumhuriyet anıtı ve İzmir’de Cumhuriyet Meydanı’ndaki atlı Atatürk heykeli de bulunuyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Pietro Canonica’yı 1926-1928 yılları arasında Türkiye’nin rejim değişikliğini yansıtmak amacıyla bir dizi eser yaratmak için davet etmişti. Sanatçı, bu süreçte Türkiye’yi temsil edecek dört anıta imza attı. (DMÜ/AÖ)