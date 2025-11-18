PFDK, bahis soruşturmasında TFF 2. Lig futbolcularına verilen cezaları duyurdu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), yürütülen bahis soruşturması kapsamında TFF 2. Lig’deki futbolculara ilişkin kararını açıkladı. İnceleme kapsamında değerlendirilen 1024 futbolcudan 282’si disipline sevk edildi.

TFF’nin yaptığı açıklamaya göre, bahis oynadığı tespit edilen 282 futbolcudan 281’ine 45 gün ile 12 ay arasında değişen hak mahrumiyeti cezaları verildi.

Disiplin kuruluna sevk edilen isimlerden Canberk Aydemir hakkında ise yeni bir ceza uygulanmadı. Aydemir’in aynı eylem nedeniyle daha önce cezalandırıldığı, bu nedenle tekrar ceza tayinine gidilmediği belirtildi.

PFDK, Canberk Aydemir’e 2 Eylül 2025 tarihinde 1 yıl hak mahrumiyeti cezası verildiğini kamuoyuna duyurmuştu.

