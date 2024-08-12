Pezeşkiyan’ın yardımcısı Zarif istifa etti

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından cumhurbaşkanı yardımcılığına atanan eski Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kabine oluşturma sürecindeki anlaşmazlıklar nedeniyle istifasını duyurdu.

Cumhurbaşkanının stratejik işlerden sorumlu yardımcısı Zarif, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “hükümet üyelerini seçmenin Cumhurbaşkanın hakkı olduğunu” ancak hazırlanan listede kendi önerilerinin ve halkın hassasiyetlerinin dikkate alınmadığını belirtti.

Zarif, X hesabından yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

Bugün Sayın Pezeşkiyan 14. Hükümetin bakanlarının ismini Parlamentoya sundu, hepsine başarılar diliyorum.

“Hükümet üyelerini seçmenin Cumhurbaşkanın hakkı olduğunu, yürütme konseyi ve komitelerin danışma organları olduğunu defalarca söyledim. Bana bu yeni deneyime katılma fırsatını sundukları için onlara minnettarım.

Ayrıca sonuçları sayın Cumhurbaşkanına sunabilmemiz için dört hafta boyunca gece gündüz çalışan, binden fazla adayı inceleyen komitelerdeki ve yürütme konseyindeki arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Çalışmamın sonucundan memnun değilim ve söz verdiğim gibi komitelerin uzman görüşünü, kadınların, gençlerin ve etnik grupların varlığını doğru bir şekilde ayarlayamadığım için üzgünüm.

Ancak bu kusurlu bir ilk deneyimdi ve şüphesiz gelecekte iyileşecektir. Ama diğer sorunlarla birlikte üniversitede yoluma devam etmemi sağladı. İç politikada gelişmeleri takip edemediğim için İran’ın büyük halkından özür diliyorum. Bazıları benim hassas biri olduğumu düşünüyor. Geçtiğimiz on iki yılda benzeri görülmemiş saldırılara karşı, birçok iddia sahibinden daha fazla sabır ve direnç gösterdiğimi düşünüyorum, ancak halkın tutum ve kaygıları konusunda çok hassasım.”