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DÜNYA
Yayın Tarihi: 30 Eylül 2024 11:13
 ~ Son Güncelleme: 30 Eylül 2024 11:15
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Pezeşkiyan: Misilleme yapmama karşılığında ateşkes sözü verilmişti

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Heniyye suikastına İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren ABD ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin iddiaları tamamen yalandı” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Pezeşkiyan: Misilleme yapmama karşılığında ateşkes sözü verilmişti
Fotoğraf: AA

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün akşam düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısında İsrail saldırıları hakkında konuştu.

AA’nın İran devlet televizyonundan aktardığına göre, konuşmasında İsrail'in bölgedeki saldırganlığına ve Batılı destekçilerine değinen Pezeşkiyan, “Siyonist rejimin suçları kabul edilemez ve cevapsız kalmayacak” dedi.

Pezeşkiyan, “Şehit Heniyye suikastına İran'ın yanıt vermemesi karşılığında ateşkes sözü veren ABD ve Avrupa ülkelerinin liderlerinin iddiaları tamamen yalandı. Bu tür suçlulara bir şans vermek, onları daha fazla suç işlemeleri için cesaretlendirmekten başka bir işe yaramayacaktır” diye konuştu.

İran, 31 Temmuz'da başkent Tahran'da Hamas lideri İsmail Heniyye'ye suikastın ardından İsrail'e misilleme kararı almıştı. Bu sırada, Tahran'ın, Gazze'de İsrail saldırılarının kalıcı olarak durdurulması karşılığında saldırı niyetinden vazgeçeceğine dair iddialar ortaya atıldı. Tahran yönetimi ise "saldırıyla ulusal egemenliğini tehdit eden İsrail'in cezalandırılmasına dair alınan karar ile Gazze'de ateşkes çabalarının ayrı konular olduğunu ancak ateşkes sürecine zarar vermemeyi umduklarını" açıklamıştı.

Nasrallah suikastı

Pezeşkiyan, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın, İsrail'in Beyrut'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğinin açıklanması sonrasında yazılı açıklama yayımladı. Açıklamasında Nasrallah'a İsrail'e karşı mücadelesi nedeniyle övgüde bulunan Pezeşkiyan, "Siyonistlerin terör saldırısının direniş ailesini her zamankinden daha güçlü hale getireceğini" ifade etti.

Saldırıyla ilgili İsrail'i açık bir şekilde destekleyen ABD'yi suçlayan Pezeşkiyan, "Uluslararası toplum, bu terör saldırısının emrinin New York'tan verildiğini unutmayacak ve Siyonistlerle suç ortaklığı yapan Amerikalılar da kendilerini aklayamayacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Beyrut'a düzenlenen saldırıların emrini New York'ta bulunduğu sırada verdiğine dair görüntüler paylaşılmıştı.

(AS)

Haber Yeri
İstanbul
Hizbullah-İsrail Savaşı Filistin-İsrail Savaşı
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