ENGLISH KURDÎ
JTI Certified
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 04.10.2026 12:30 4 Ekim 2026 12:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 04.10.2026 12:58 4 Ekim 2026 12:58
Okuma Okuma:  2 dakika

Pezeşkiyan: Ekonomik baskı arttı ancak ABD hedefine ulaşamadı

İran Cumhurbaşkanı, ABD ve İsrail’i ülkenin ekonomik “hayati damarlarını” kesmeye çalışmakla suçladı. Hükümetin “özel koşulları” yönetmek için yeni bir çalışma düzenine geçtiğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Pezeşkiyan: Ekonomik baskı arttı ancak ABD hedefine ulaşamadı
*İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan. (Fotoğraf: IRNA)
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, X sosyal medya hesabından ülkenin ekonomik durumuna ilişkin bir mesaj paylaştı.

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’i İran’ın “hayati damarlarını keserek” halk üzerinde baskı kurmaya çalışmakla suçladı.

Trump’tan İran’a “ekonomik savaş” ilanı: Destek veren ülkeleri de tehdit etti
Trump’tan İran’a “ekonomik savaş” ilanı: Destek veren ülkeleri de tehdit etti
20 Ağustos 2026

“Ekonomik baskı arttı” diyen Pezeşkiyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Ancak Allah’ın yardımı, halkın desteği ve hükümetin aldığı önlemlerle düşmanın ekonomik savaşta belirlediği hedeflere ulaşmasına izin vermedik.

Pezeşkiyan, hükümetin “özel koşulları yönetmek için yeni bir çalışma düzenine geçtiğini” de belirtti. Bu düzenlemenin ayrıntılarını ise açıklamadı.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre doların İran serbest piyasasındaki satış kuru 269 bin tümene çıkarak yeni bir zirveye ulaştı.

İran ekonomisindeki baskının arka planı

Deniz ablukası: ABD yönetimi, Nisan 2026’da İran’a yönelik deniz ablukasını devreye soktu. Abluka özellikle İran’ın petrol ihracatını ve deniz yoluyla ticaretini sınırlıyor. ABD merkezli Associated Press (AP) haber ajansına göre, abluka ile süren yaptırımlar İran ekonomisi ve döviz gelirleri üzerindeki baskıyı artırdı.

Yaptırımlar genişledi: ABD Hazine Bakanlığı, İran’a yönelik “Destansı Gazap” (Epic Fury) adı verilen askeri saldırılara gönderme yaparak “Ekonomik Gazap” (Economic Fury) adını verdiği program kapsamında İran’ın petrol ticareti, deniz taşımacılığı ve finans ağlarını hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı. Nisan ayında yaklaşık 40 gemi ve denizcilik şirketi yaptırım listesine girdi, daha sonraki adımlar İran’ın döviz ve finans ağlarını da kapsadı.

Riyal rekor düzeyde değer kaybetti: AP’ye göre İran para birimi eylül sonunda dolar karşısında 2,5 milyon riyalin üzerine çıkarak o tarihe kadarki en düşük seviyesine geriledi. İran’da günlük işlemlerde yaygın olarak kullanılan tümen, 10 riyale karşılık geliyor; 269 bin tümen yaklaşık 2,69 milyon riyal ediyor.

Gündelik hayata etkisi: Ekonomik baskı yalnızca döviz piyasasında görülmüyor. AP, deniz ablukası ve yaptırımların ithalatı zorlaştırdığını, özellikle ilaç hammaddelerine erişim, ilaç fiyatları ve bazı ürünlerin bulunabilirliği üzerinde baskı yarattığını bildiriyor.

(VC)

Haber Yeri
İstanbul
2026 ABD-İsrail'in İran saldırıları 2026 ABD-İran savaşı İran iran ambargosu ekonomik yaptırım abluka Mesud Pezeşkiyan
ilgili haberler
"ABD, Katar ve Suudi Arabistan'a yeni Patriot bataryaları gönderdi"
2 Ekim 2026
/haber/abd-katar-ve-suudi-arabistan-a-yeni-patriot-bataryalari-gonderdi-324016
Katar: ABD-İran müzakereleri sürüyor, görüş ayrılıklarını gidermeye çalışıyoruz
29 Eylül 2026
/haber/katar-abd-iran-muzakereleri-suruyor-gorus-ayriliklarini-gidermeye-calisiyoruz-323907
Hürmüz Boğazı’nda petrol tankeri vuruldu, iki kişi yaralandı
21 Eylül 2026
/haber/hurmuz-bogazinda-petrol-tankeri-vuruldu-iki-kisi-yaralandi-323638
Trump: Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz
17 Eylül 2026
/haber/trump-umarim-savasin-sonuna-dogru-ilerliyoruz-323534
ABD Başkanı Trump'tan yanıt: İran'la savaş ne zaman bitecek?
10 Eylül 2026
/haber/abd-baskani-trump-tan-yanit-iran-la-savas-ne-zaman-bitecek-323331
Trump’tan İran’a “ekonomik savaş” ilanı: Destek veren ülkeleri de tehdit etti
20 Ağustos 2026
/haber/trumptan-irana-ekonomik-savas-ilani-destek-veren-ulkeleri-de-tehdit-etti-322654
Trump Hürmüz Boğazını "ABD toprağı" ilan etti; İran "hezeyan" dedi
18 Ağustos 2026
/haber/trump-hurmuz-bogazini-abd-topragi-ilan-etti-iran-hezeyan-dedi-322630
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
"ABD, Katar ve Suudi Arabistan'a yeni Patriot bataryaları gönderdi"
2 Ekim 2026
/haber/abd-katar-ve-suudi-arabistan-a-yeni-patriot-bataryalari-gonderdi-324016
Katar: ABD-İran müzakereleri sürüyor, görüş ayrılıklarını gidermeye çalışıyoruz
29 Eylül 2026
/haber/katar-abd-iran-muzakereleri-suruyor-gorus-ayriliklarini-gidermeye-calisiyoruz-323907
Hürmüz Boğazı’nda petrol tankeri vuruldu, iki kişi yaralandı
21 Eylül 2026
/haber/hurmuz-bogazinda-petrol-tankeri-vuruldu-iki-kisi-yaralandi-323638
Trump: Umarım savaşın sonuna doğru ilerliyoruz
17 Eylül 2026
/haber/trump-umarim-savasin-sonuna-dogru-ilerliyoruz-323534
ABD Başkanı Trump'tan yanıt: İran'la savaş ne zaman bitecek?
10 Eylül 2026
/haber/abd-baskani-trump-tan-yanit-iran-la-savas-ne-zaman-bitecek-323331
Trump’tan İran’a “ekonomik savaş” ilanı: Destek veren ülkeleri de tehdit etti
20 Ağustos 2026
/haber/trumptan-irana-ekonomik-savas-ilani-destek-veren-ulkeleri-de-tehdit-etti-322654
Trump Hürmüz Boğazını "ABD toprağı" ilan etti; İran "hezeyan" dedi
18 Ağustos 2026
/haber/trump-hurmuz-bogazini-abd-topragi-ilan-etti-iran-hezeyan-dedi-322630
Sayfa Başına Git