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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 26 Ekim 2023 14:36
 ~ Son Güncelleme: 26 Ekim 2023 15:08
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27. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ'NDE

Peyk'in ilk müzikali 'Hamiyet': 'Lan ben sana neyledim dünya’ diyenlerin hikâyesi

10 ve 11 Kasım tarihlerinde saat 20.00’de Fişekhane’de.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/26/peyk-in-ilk-muzikali-hamiyet-lan-ben-sana-neyledim-dunya-diyenlerin-hikayesi.jpg

Türkiye’de Indie müziğin önde gelen gruplarından Peyk’in ilk müzikali “Hamiyet”, 27. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 10 ve 11 Kasım tarihlerinde saat 20.00’de Fişekhane’de izleyiciyle buluşuyor. 

Müzikalin metnini, İrfan Alış’ın hikâyesini temel alarak Masumlar Apartmanı’nın da senaristlerinden Deniz Madanoğlu yazdı.

Erol Babaoğlu'nun yönettiği oyunda Hamiyet’i Aslı İnandık canlandırıyor. Müzikalde Sermet Yeşil, Esra Kızıldoğan ve Erol Babaoğlu da rol alıyor.

"Hamiyet", 80 darbesiyle birlikte daha da yoksullaştırılan ve dayanışma hakkı elinden alınan fabrika işçilerinin dünyasında, hem bir emekçi hem anne hem de kadın olmanın tüm yükünü sırtlamış bir hayalperestin ‘lan ben sana neyledim dünya’ deyişinin hikayesi…

Yazan: Deniz Madanoğlu 
Yöneten: Erol Babaoğlu 
Hikâye & Şarkı Sözleri: İrfan Alış 
Müzik: Peyk 
Yapım: Peyk ve MOM 
Yürütücü Yapımcı: Müge Orkun 
Işık Tasarımı: Cem Yılmazer
Dekor Tasarımı: Tomris Kuzu 
Kostüm Tasarımı: Selin Ölçen
Hareket Düzeni: Gizem Bilgen
Dramaturg & Yardımcı Yönetmen: Yahya Uluğ
Yönetmen Yardımcıları: Deniz Aksoy, Gizem Kaya, Koray Doğan
Oyuncular: Aslı İnandık, Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Erol Babaoğlu, Esra Kızıldoğan, Gizem Kaya, Sabahattin Yakut, Sermet Yeşil ve Peyk (Barış Tokgöz, Ertan Çalışkan, İrfan Alış, Özgür Ulusoy, Serdal Ersoy)

(AÖ)

istanbul tiyatro festivali peyk
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