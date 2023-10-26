27. İSTANBUL TİYATRO FESTİVALİ'NDE
Peyk'in ilk müzikali 'Hamiyet': 'Lan ben sana neyledim dünya’ diyenlerin hikâyesi
Türkiye’de Indie müziğin önde gelen gruplarından Peyk’in ilk müzikali “Hamiyet”, 27. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 10 ve 11 Kasım tarihlerinde saat 20.00’de Fişekhane’de izleyiciyle buluşuyor.
Müzikalin metnini, İrfan Alış’ın hikâyesini temel alarak Masumlar Apartmanı’nın da senaristlerinden Deniz Madanoğlu yazdı.
Erol Babaoğlu'nun yönettiği oyunda Hamiyet’i Aslı İnandık canlandırıyor. Müzikalde Sermet Yeşil, Esra Kızıldoğan ve Erol Babaoğlu da rol alıyor.
"Hamiyet", 80 darbesiyle birlikte daha da yoksullaştırılan ve dayanışma hakkı elinden alınan fabrika işçilerinin dünyasında, hem bir emekçi hem anne hem de kadın olmanın tüm yükünü sırtlamış bir hayalperestin ‘lan ben sana neyledim dünya’ deyişinin hikayesi…
Yazan: Deniz Madanoğlu
Yöneten: Erol Babaoğlu
Hikâye & Şarkı Sözleri: İrfan Alış
Müzik: Peyk
Yapım: Peyk ve MOM
Yürütücü Yapımcı: Müge Orkun
Işık Tasarımı: Cem Yılmazer
Dekor Tasarımı: Tomris Kuzu
Kostüm Tasarımı: Selin Ölçen
Hareket Düzeni: Gizem Bilgen
Dramaturg & Yardımcı Yönetmen: Yahya Uluğ
Yönetmen Yardımcıları: Deniz Aksoy, Gizem Kaya, Koray Doğan
Oyuncular: Aslı İnandık, Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Erol Babaoğlu, Esra Kızıldoğan, Gizem Kaya, Sabahattin Yakut, Sermet Yeşil ve Peyk (Barış Tokgöz, Ertan Çalışkan, İrfan Alış, Özgür Ulusoy, Serdal Ersoy)
(AÖ)