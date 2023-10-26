Peyk'in ilk müzikali 'Hamiyet': 'Lan ben sana neyledim dünya’ diyenlerin hikâyesi

Türkiye’de Indie müziğin önde gelen gruplarından Peyk’in ilk müzikali “Hamiyet”, 27. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında 10 ve 11 Kasım tarihlerinde saat 20.00’de Fişekhane’de izleyiciyle buluşuyor.

Müzikalin metnini, İrfan Alış’ın hikâyesini temel alarak Masumlar Apartmanı’nın da senaristlerinden Deniz Madanoğlu yazdı.

Erol Babaoğlu'nun yönettiği oyunda Hamiyet’i Aslı İnandık canlandırıyor. Müzikalde Sermet Yeşil, Esra Kızıldoğan ve Erol Babaoğlu da rol alıyor.

"Hamiyet", 80 darbesiyle birlikte daha da yoksullaştırılan ve dayanışma hakkı elinden alınan fabrika işçilerinin dünyasında, hem bir emekçi hem anne hem de kadın olmanın tüm yükünü sırtlamış bir hayalperestin ‘lan ben sana neyledim dünya’ deyişinin hikayesi…

Yazan: Deniz Madanoğlu

Yöneten: Erol Babaoğlu

Hikâye & Şarkı Sözleri: İrfan Alış

Müzik: Peyk

Yapım: Peyk ve MOM

Yürütücü Yapımcı: Müge Orkun

Işık Tasarımı: Cem Yılmazer

Dekor Tasarımı: Tomris Kuzu

Kostüm Tasarımı: Selin Ölçen

Hareket Düzeni: Gizem Bilgen

Dramaturg & Yardımcı Yönetmen: Yahya Uluğ

Yönetmen Yardımcıları: Deniz Aksoy, Gizem Kaya, Koray Doğan

Oyuncular: Aslı İnandık, Bilgesu Kural, Cansu Bahadır, Erol Babaoğlu, Esra Kızıldoğan, Gizem Kaya, Sabahattin Yakut, Sermet Yeşil ve Peyk (Barış Tokgöz, Ertan Çalışkan, İrfan Alış, Özgür Ulusoy, Serdal Ersoy)

(AÖ)