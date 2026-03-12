Peyamên sersaxiyê yên ji bo Salih Muslim

Partiya Demokrasî û Wekheviyê a Gelan(DEM Partî), Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî, Serokê Yekitiya Niştimana Kurdistanê(YNK) Bafil Talebanî, Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî, Feremandarê Hêzên Suriyeya Demokratîk(HSD)Mazlûm Ebdî, Tevgera Goran û Kongreya Neteweyî a Kurdistanê(KNK) ji bo Endamê Desteya Hevserokatiya Partiya Yekitiya Demokratîk (PYD) Salih Muslim peyamên sersaxiyê weşandin.
Hevserokê berê yê Partiya Yekîtiya Demokrat (PYD) Salih Muslim, di 75 saliya xwe de duh (11ê Adara 2026an) li nexweşxaneyeke Hewlêra paytexta Herêma Kurdistana Iraqê koça dawî kir.
Salih Muslim koça dawî kir
Piştî koça Muslîm partî, rêxistin û serokên Kurdan peyamên sersaxiyê weşandin.
Nêçîrvan Barzanî: Jiyana xwe ji bo bidestxistina mafên gelê Kurd da
Serokê Herêma Kurdistanê Nêçîrvan Barzanî bi boneya koça dawî ya Salih Muslim peyameke sersaxiyê weşand. Di peyamê de sersaxî ji malbata Salih Muslim û gelê Kurd re xwest. Nêçîrvan Barzanî têkildarî rola Salih Muslim wiha got:
“Xwedêjêrazî Salih Muslim jiyana xwe di xebata siyasî de ji bo bidestxistina mafên rewa yên gelê Kurd derbas kir. Wekî pêşengekî diyar yê Kurd li Sûriyeyê, di qonaxên cuda yên têkoşînê de xwedî rolek berbiçav bû. Ji Xwedayê mezin daxwaz dikim ku canê wî bi rehm û dilovaniya xwe şa bike û aramiyê bide malbat û dostên wî.”
Bafil Talebanî: Di mijarên netewî de roleke girîng leyîst
Serokê Yekîtiya Nîştimanî ya Kurdistan (YNK) Bafil Talebanî bi boneya mirina siyasetmedarê Kurd û hevserokê berê yê PYDê Salih Muslim peyama sersaxiyê weşand û got:
“Ez ji ber koça dawî ya Endamê Hevserokatiya Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) Birêz Salih Muslim pir xemgînim. Ez sersaxiyê ji gelê Rojavayê Kurdistanê, hevalên PYD’yî û xizmên serbilind yên Birez Salih Muslim re dixwazim. Birêz Salih Muslim, wekî yek ji serkirdeyên navdar yên Rojavayê Kurdistanê, di mijarên netewî de roleke girîng leyîst û têkiliya wî ya xurt bi YNK re ji bo parastina mafên gelê me faktoreke bihêz bû di yekîtiya me de. Bila giyanê hevalê nemir Salih Muslim heta hetayê di aştiyê de bimîne. Bila Xwedê aramî û teselîyê bide her kesî.”
Tevgera Goran: Mînaka wefadarî, pagişî û sebrê bû
Tevgera Goran jî bi boneya mirina Endamê Desteya Hevserokatiya Partiya Yekitiya Demokratîk (PYD) Salih Muslim peyameke sersaxiyê weşand. Tevgera Goran, têkoşer Salih Muslim bi bîr anî û wiha got:
“Bi xemgîniyeke mezin me agahiya koça dawî ya serkirdeyê navdar yê Rojavayê Kurdistanê û hevserokê berê yê Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) Salih Muslim bihîst. Serkirdeyê nemir kesayetiyekî welatparêz û têkoşerekê dilsoz bû ku tevahiya jiyana xwe ji bo xizmeta doza rewa ya gelê Kurd terxan kir. Ew ne tenê serkirdeyekî siyasî bû. Ew sembola berxwedan û fedakariyê bû. Wekî bavê şehîdekê, wî êş û azarên gelê xwe bi kûrahî hîs kir û têkoşîna rizgariya neteweyî bi xwîna hezkiriyên xwe û hevalên xwe pîroz kir.
Koça dawî ya Salih Muslim ji bo tevgera Kurd bi giştî û bi taybetî ji bo Rojavayê Kurdistanê windahiyek mezin e. Di tevahiya jiyana xwe de, ew di têkoşîna azadî û serbilindiya gelê me de mînakek paqijiyê, wefadarî û sebrê bû. Rola wî di demên hesas yên Rojavayê Kurdistanê de, dê her tim di dîroka gelê me de bi tîpên zêrîn bimîne. Di vê dema dijwar de, em weke Tevgera Goran sersaxiyên xwe yên kûr ji malbata wî, Tevgera Kurdistanê, gelê berxwedêr yê Rojavayê Kurdistanê û hemû hevalên wî re dixwazin. Em ji Xwedê dixwazin rehma ruha wî şad bike, aştî û sebir ji bo hemûyan bibexşe.”
Mesrûr Barzanî: Ez hevparê xema wan im
Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî ji ber koça dawî ya Salih Muslim di peyamekê de ragihand:
"Ez sersaxiyê ji malbat, xizm û hevalên Salih Muslim, siyasetmedarê naskirî yê Kurd re dixwazim û ez hevparê xema wan im. Xwedayê mezin canê Salih Muslim bi bihuştê şa bike, sebir û aramiyê bide malbat û xizmên wî."
KNK: Salih Muslim ji bo yekrêzî û yekbûna gelê Kurd têkoşiya
Konseya Rêvebir ya KNKê ji bo wefata Endamê Desteya Hevserokatîya PYD û endamê KNKê Salih Muslim peyama sersaxiyê da. Peyama KNK’ê wiha ye:
“Bi xemgînyek dilsoj têkoşerê mezin Salih Muslim, bavê Welat koça dawî kir. Bavê Welat wekî dipolatkat û siysetmedarekî şareza û yek ji pêşengê Şoreşa Rojava bû û di heman demê de endamê KNK’ê bû. Bavê Welat di hemû jiyana xwe di nav têkoşîn û xebata welatparêzî- niştimanî de bi ruheki neteweyî û can fidayetî di nav xebatê de bû û, demeke dirêj weke hevserokê Partîya Yekîtîya Demokrati bû û bavê Şehîd bû.
Di demeke ku Şoreşa Rojava yê Kurdistanê û gelê Kurd bi giştî di konaxeke gelek hesas de derbas dibe malavayî li jiyanê kir. Bêguman koça dawî ya Bavê Welat xesaretek gelekî mezin bo siyaseta Kurdî ye û nemaze bo Şoreşa Rojava jî. Bavê Welat bi mîrasa têkoşînê ku li peyxe hiştiye dê di wijdana gelê Kurd de zindî bimîne. Em weke Kongreyî Neteweyî ya Kurdistanê di vê dema xemgîn de sersaxîyê bo gelê Kurdistan, malbatê, heval û hogirên wî dixwazin. Bêguman bi serxistina doza gelê Kurd xewn û xeyalên bavê Welat bo serkeftin û Azadîyê bi cîh bînin û di heman demê de em soz didin ku bi hemû hewlên xwe xewnên bavê Welat bo yekrêzî û yekbûna gelê kurd bi cîh bînin. Ruhê bavê Welat Şad be û cîhê wî bihuşt be.”
Peyama Hevserokên DEM Partiyê
Hevserokên Giştî yên Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Tulay Hatîmogullari û Tuncer Bakirhan ji bo endamê Desteya Hevserokatiyê PYDê Salih Muslim ê ku jiyana xwe ji dest da peyama sersaxiyê weşandin.
Di peyamê de wiha hate gotin:
“Em ji ber wefata rêzdar Salih Muslim pir xemgîn in. Em careke din xemgîniya xwe diyar dikin; em sersaxî û duayên xwe bi taybetî ji bo heval û hevjîna wî Eyşe Efendî, gelê Kurd, gelên Rojava û Sûriyeyê pêşkêş dikin.”
Mezlûm Ebdî: Muslim pêşengekî mezin ê têkoşîna azadiyê bû
Fermandarê Giştî yê HSDyê Mezlûm Ebdî li ser hesanê xwe yê Xê bi peyameke nivîskî sersaxî ji malbata Salih Muslim û gelê Kurd re xwest.
Mezlûm Ebdî di peyama xwe de got:
"Me bi dilêşî û xemgîniyeke mezin agahiya koça dawî ya Endamê Konseya Hevserokatiya PYDyê Salih Muslim bihîst. Bavê Welat, bavê şehîdekî, dostekî nêzîk, pêşengekî mezin, siyasetmedar û welatparêzekî Kurd ê hêja bû. Di 40 salên borî de roleke mezin di têkoşîna azadiya gelê Kurd de lîst û gelek caran ji aliyê rejîma Beasê ve hat girtin û sirgûnkirin. Her wiha Bavê Welat di şoreşa Rojavayê Kurdistanê de roleke pêşeng lîst."
"Em dê şopa şehîdê doza gelê Kurd Bavê Welat dewam bikin heta hêviyên wî bi cih bînin.
Serê malbatê, PYD û yê gelê Kurd sax be."
(AY)