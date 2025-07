Pêvajoya çekdanîna PKKê: Li Mêrdînê geşbîn lê bi baldar in

Piştî banga bi dîmen a Abdullah Ocalan, PKK dê sibê (11ê Tîrmehê) li Silêmaniya Herêma Kurdistana Iraqê merasîmek ji bo çekberdanê li dar bixe.

Pêvajoya xwe-fesixkirin û çekdanîna PKKê ne tenê li Tirkiyeyê, lê di heman demê de li hemû welatên herêmê, bi taybetî li Iraqê, bi baldarî tê şopandin.

Çekdanîna PKKê di nava civaka Kurd de dîmenek hestyarî ya piralî afirandiye ku hêvî û baldarî, şîn û şahiyê bi hev re dijîn. Ji bo ku ev yek vediguhere aştiyek mayînde, dê bi gavên ku di pêşerojê de werin avêtin ve girêdayî be.

Ev dîmena hestyarî ya piralî me di nêrînên kesên ku li Mêrdînê em pê re axivîn de dît. Mirovan nêrîn û hestên xwe bi bianetê re li ser pêşveçûn û encamên vê pêvajoyê, ku ji 50 salan zêdetir bi awayekî bandor li jiyana wan kiriye, parve kirin.

"Divê civaka Tirkiyeyê ji wekheviyê netirse."

Alî Bozanê 44 salî diyar kir ku ti hêz ewqas bihêz nîne ku rê li ber ramanek ku dema wê hatibe, bigire û ramanên xwe yên li ser pêvajoyê bi van gotinan anî ziman:

"Birêvebirê biisrar ê ramana aştiya derengmayî, bûye xwestek û israra gelê Kurd a ji bo aştiyê. Em hêvî dikin ku îhtîmala ku ev raman ku di nav Kurdan de xwestek e, dema ku bi rewşa heyî re hevaheng be, bibe rastî. Dewlet mecbûr e ku kaprîsên xwe bide aliyekî û hawîrdorek biafirîne ku hewcedariyên mirovan ên cîhana şaristanî bicîh bîne. Civaka Tirkiyeyê jî divê ji wekheviyê netirse. Çekdanîna PKKê erênî ye ji ber ku ew ê rê bide karanîna hêsantir a kanalên îfadeyê yên demokratîk û dijwarbûna nîqaşkirina mijarek dîrokî di bin sîwana "terorîzmê" de bi dawî bike.

"Têkoşînek bê çek jî dikare were kirin."

Rêvebera Mala Hunerê ya Meymanê Hamdiye Koyuncuyê (50) diyar kir ku danîna çekan û bêdengkirina çekan bê guman gaveke rast e û wiha domand:

"Bêdengkirina çekan divê ne tenê ji bo daxwazkirina tiştekî be. Em dikarin bê çek jî têbikoşin. Dibe ku di demekê de pêdivî bû, lê êdî ne rast e û divê êdî kes ji tu aliyan jî nemire. Ji ber ku çek her gav wekî hincet ji bo înkarkirina mafên bingehîn hatine bikar anîn, divê mafên me werin dayîn. Ji ber ku çek nînê êdî. Êdî hincet jî nema.”

"Bi normalîzebûnê re, ez dixwazim demek dirêj bêdeng bimînim."

Hunermend M. Alî Boran (43) got ku heke em hemî çarenûsek hevpar a jiyana bi hev re di bin heman asîmanê de parve bikin, wê hingê divê aliyên têkildar li gorî wê bertek nîşan bidin û wiha domand:

"Ez bawer dikim ku yek ji gavên herî girîng di vê yekê de rêz û têgihîştin e. Ez wê wekî pêşveçûnek erênî dibînim ku çek êdî ji raman û siyasetê bihêztir nayên hesibandin. Ez yek ji nifşên ku demên pir dijwar û tundkarî lê zêde jiyane temsîl dikim. Ez bawer nakim û rast nabînim ku xelkeyên nû li zincîra nifşan li vê axê werin zêdekirin. Ez ji şerê ku 100 sal in didome westiyam. Bi normalîzekirinê re, ez dixwazim demek dirêj bêdeng bimînim."

"Divê demokrasî ji bo her kesî be."

Zeynî A. (55), ku li Mêrdînê di înşaetê de dixebite, ramanên xwe wiha parve kir:

"Berî her tiştî, ez dixwazim vê yekê tekez bikim. Hikûmet, an jî dewlet, dibêje ku ew dixwaze bi Kurdan re aştiyê bike, û pêvajoyek ji bo vê armancê dest pê kiriye. Jê re pêvajoya demokrasî û aştiyê tê gotin. Em bi salan e vê dixwazin. Me her tim dixwest ku çek bêdeng bibin. Lê hikûmet ji me, Kurdan re dibêje demokrasiyê, lê ji aliyê din ve, ew li dijî muxalefetê û welatiyên din ên ne-kurd zextê dike, û her roj girtin çêdibin. Di rewşek wisa de, karanîna têgehên aştî û demokrasiyê ji hêla hikûmetê ve bi eşkereyî dibe sedema tevliheviyê û nakokiyek mezin e. Ger li welêt demokrasî hebe, divê ew ji bo her kesî be. Demokrasî nikare tenê ji bo yek alî be. Ev li dijî xwezaya demokrasiyê ye. Dema ku ev diqewime, mirov ji pêvajoyê ditirsin û baweriya xwe winda dikin."

"Ez difikirim ku dê gotin ji çekan girîngtir bin."

Nivîskar Mehmet Mahsum Oral (41) ramanên xwe yên li ser pêvajoyê wiha parve kir:

"Xwezî bedela têgihîştina rastiya ku em bi hezaran salan li ser van axan bi ziman û çanda xwe dijîn, trajediyek ewqas mezin nebûya. Lêbelê, wekî Hegel got, "rûpelên bextewar ên dîrokê rûpelên vala ne." Ez hêvî dikim ku piştî vê biryarê, her welatiyek bi rêya destûrek piralî, wekhev û demokratîk ku her kes dikare xwe tê de bibîne, bawerî û dilsozî bistîne. Ez bawer dikim ku her ku bingeha sivîl a civakek ku ji azadiya derbirînê natirse an jî wê wekî gef dibîne xurttir dibe, gotin, ne çek, dê girîngtir bibin. Ez dixwazim xwe li malê hîs bikim, û ji bo vê yekê ne hewce ye ku kes zirarê bibîne."

"Ger Ocalan di nava pêvajoyê de be, hêvî û bawerî jî heye."

Xwediyê kafeyekê Ahmet Keleş (35), diyar kir ku Tevgera Azadiya Kurd ji bo rêbaza xwe ravekirinek zelal tune û got:

"Ger Ocalan hebe, hêvî û baweriyek zelal bi pêvajoyê re heye. Wekî din, ez bawer nakim ku Partiya DEM helwestek digire ku vê pêvajoyê bibe parêzgehan, û ez wê di vî warî de wekî nebaş dibînim.

Çek ne tenê rêbazek têkoşînê ye. Rêbazên alternatîf ên têkoşînê hene. Devjêberdana çekan nayê wateya bidawîbûna têkoşînê. Berevajî vê, ez xetek nû ya têkoşîn û heyecanê di carekê de dibînim. Bê guman, xetere hene, lê jiyan bi xwe bi girtina xetereyan dest pê dike. Wekî welatiyên vî welatî, bi xwezayî dema ku çek bêdeng dibin, hêviyên me hene. Li şûna ku gavên berbiçav bavêje, divê dewlet arşîvên ku polîtîkayên xwe yên marjînalîzekirinê vedibêje veke, pergala cerdevaniyê betal bike, kuştinên bê çareser werin çareserkirin, û divê hemî girtiyên siyasî werin berdan."

"Pirçandîbûn aştî û aramiyê tîne."

Gobi B. (28) firoşkarê zîv, ku diyar kir ku Asûriyan her tim xwestine ku çek bêdeng bibin, wiha domand:

"Ji ber ku çek qet encam nadin. Em pir kêfxweş in ku dewlet û rêxistina me li hev dicivin û çek bêdeng dibin. Şer bandorê li aboriyê jî dike. Dema şer hebe, kes nayê bajarê me yê pirçandî, lê dema aştî hebe, her kes qezenc dike û di aştiyê de dijî û hilberînê dike. Bi gotineke din, Tirk, Kurd, Ereb û Asûrî, her kes qezenc dike û di biratiyê de dijî. Biratî û pirçandî aştî û aramiyê tînin. Divê êdî kes nemire."

