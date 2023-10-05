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Yayın Tarihi: 5 Ekim 2023 14:02
 ~ Son Güncelleme: 5 Ekim 2023 14:13
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Petrol fiyatlarındaki gerileme benzine yansıdı

Benzine bugün yapılan 2,10 TL'lik indirimin ardından 6 Ekim Cuma günü de 1,17 TL'lik bir indirim daha bekleniyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/05/petrol-fiyatlarindaki-gerileme-benzine-yansidi.jpg

Eylül’de 95 doların üstüne çıkan brent petrol fiyatındaki gerileme, benzine indirim olarak yansıdı.

Fiyatların 85 doların altına sarkmasıyla benzinin litre fiyatına bugün itibariyle 2,10 TL indirim yapıldı. Ayrıca 6 Ekim Cuma gününden itibaren 1,17 TL'lik bir indirim daha bekleniyor.  

Son indirimle litresi 36 liranın üzerinde olan benzin 34-35 lira seviyesinden satılıyor. Benzin İstanbul’da 34,68 TL, Ankara’da 35,29 TL ve İzmir’de 35,41 TL seviyesinde.

Motorin için ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor. İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,13 TL’den satılıyor.

Petrol fiyatlarındaki dalgalanma

Benzin fiyatlarındaki indirim uluslararası petrol piyasasındaki dalgalanmaların etkisi. Son haftalarda sert düşüş yaşan brent petrolün varil başına fiyatı 85 doların altına geriledi.

Brent petrolün varil fiyatı yıl içinde 70 dolara (Haziran) kadar düşmüş, Eylül’de 98 dolar seviyelerini görmüştü.

Petrol fiyatlarında pandemi sonrası artan enerji talebi var. Ancak piyasalarda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün (OPEC+) üretim kesintisine gideceği korkusu hakim. Bu da fiyatlarda dalgalanma yaratıyor.

OPEC+'nın, aylık toplantısında yayımladığı ve taleple ilgili olumlu olan bir görünümle piyasayı yeniden canlandırmaya çalışması fiyatların düşmesine neden oldu.

(HA)

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