Pêşkêşvan Nur Koşkerê aşkere kir ku Mehmet Akif Ersoy tacîz li wê kiriye

Pêşkêşvana berê ya Haberturkê Nur Koşkera ku ji kanalê îstifa kir, aşkere kir ku Derhênerê Weşana Giştî ê Haberturkê Mehmet Akîf Ersoy bi awayekî sîstematîk tacîz li wê kiriye. Her wiha Koşkerê got ku Ersoy gef li wê xwariye ku wê ji kar derxe.
Berpirsê Weşana Haberturkê Mehmet Akîf Ersoy hate desteserkirin
Di çarçoveya lêpirsîna ‘madeyên hişbir / tîryakê’ de ku Serdozgeriya Komarî ya Stenbolê birêve dibe, Derhênerê Weşana Giştî ê Haberturkê Mehmet Akîf Ersoy û tevî Mustafa Manaz, Ufuk Tetik û Ebru Gulan duh (10ê Kanûnê) hatibûn girtin.
Koşker di parvekirinek li ser medyaya civakî de diyar kir ku Ersoy demeke dirêj tacîz li wê kiriye û di wê qonaxê de ji ber gefan neçar ma ku ji kar derkeve û welat biterikîne.
Koşkerê li ser hesabê xwe yê medyaya civakî derbarê vê mijarê de got ku vê tacîzê demek dirêj berdewam kiriye û Ersoy gefa mobbingê lê xwariye da ku serî jê re bitewîne.
Parvekirina Koşkerê weha ye:
"Her kes dipirse û dibêje tu çima ez heta niha bêdeng ma. Pêşî, ez dixwazim vê yekê zelal bikim.
Yekem min qet xwe biewle hîs nekir. Ew zilamekî tarî û kûr bû ku çi dikir bila bikira, tişt nedihat serê wî ku me ev didît. Ya duyemîn, ez wê demê zewicandî bûm. Malbat û hevjînê min hebû ku divê min ev rewş biparasta. Ji bo min ne mimkun bû ku ez bi kesî re li ser vê rewşê biaxivim. Niha, em werin ser tiştê ku qewimîye.
Demek dirêj a tacîzê hebû. Gava ku bû derhênerê weşana giştî gef li min xwar ku min ji pêşkeşkariyê bigire. Di dawiyê de jî got, 'Yan ev kara wisa dibe tu bi ya min dike yan jî tu yê li ser maseyê rûne û nûçeyê binivîse.’ Ji ber van gotinên wî min îstifa kir û dev ji kanalê berda. Ger min bizanibûya ku wî yê wê rojê ji min re wisa bigota, ez dema çûm wê odeyê min ê dengê wî di telefonê de tomar bikira.
Piştre min ji her kesî re got, 'Wî xwest ez edîtoriyê bikim û min qebûl nekir. Ji ber vê yekê min dev ji kar berda.’”
(EMK/AY)