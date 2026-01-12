Pêşeroja rojnamegeriyê ji ber zextên desthilatê di xetereyê de ye!

Li Tirkiyeyê azadiya medyayê, di serdemeke wisa re derbas dibe ku operasyonên siyasî ne tenê kesayetên rojnamegeriyê yên navdar hedef digirin, di heman demê de, wekî di doza Fatih Altaylı de, dibin sedema girtinên keyfî yên bidemdirêj û cezayên girtîgehê yên giran, bi vî rengî rojnamegeriyê tacîz dikin û raya giştî ditirsînin.
Rapora Çavdêriya Li Medyayê ya BIAyê ya serdema Cotmeh- Kanûna Pêşîn a 2025an eşkere dike ku destwerdana rayedaran di dadweriyê de, wekî ku di dozên kovara LeMan, Fatih Altaylı, Merdan Yanardağ, û Enver Aysever de tê dîtin, bi girtina keyfî ya kesayetên pêbawer ên wekî Ruşen Çakır û Barış Terkoğlu berdewam dike. Ew her weha nîşan dide ku tewra bi guhertina serokê xwe re jî, RTUK (Lijneya Bilind a Radyo û Televîzyonê) berdewam dike ku cezayên diravî yên ku armanc dikin qelskirina kanalên rexnegir bidin.
Altayli û Karabay serbest bûn, niha jî Yanardag û Aysever di girtîgehê de ne
Merdan Yanardağ, rêveberê giştî yê kanala TELE1, ku di bin wesayetê de ye, ji 26ê Cotmeha 2025an vir ve li benda îdianameyê ye, dema ku bi tohmeta "sîxurî" hate girtin. Rexneyên Enver Aysever ên li ser siyaseta rastgir jî wekî hincet ji bo girtinê hate bikar anîn, ku wekî "teşwîqkirina nefret û dijminatiyê" hate hesibandin. Can Taşkın, rojnamevanekî ku li Nevşehirê îdiayên "zordariyê" derxist holê, ji 1ê Îlonê vir ve di girtîgehê de ye.
Di vê heyamê de ku girtina rojnamevanan, ku wekî "tedbîr û îstîsna" tê binavkirin, bi awayekî zelal hatiye dirêjkirin, Fatih Altaylı mehek piştî ku ji ber "gefxwarina li Serokkomar" 4 sal û 2 meh cezayê girtîgehê lê hat birîn, serbest hat berdan, lê Karabay 201 roj şûnda, di heman rojê de ji ber "heqaretkirina Serokkomar", "armanckirina qada erkê di têkoşîna li dijî terorîzmê de" û "heqaretkirina rayedarekî giştî" 4 sal û 3 meh cezayê girtîgehê lê hat birîn.
Di demekê de ku Yekîtiya Ewropî gavên ji bo rêkxistina erênî ya pirrengiya medyayê, weşana giştî, platformên medyaya civakî û mafên nivîskariyê bi rêya rêziknameyên wekî Qanûna Azadiya Medyayê ya Ewropayê (EMFA) û Qanûna Dîjîtal diavêje, rayedarên Tirkî ji bo rêkxistina sektora rojnamegeriyê di ronahiya Zekaya Sûni û platformên medyaya civakî de însiyatîfek wan tune ye. Tirkiye, ku ji ber zextên siyasî û yasayî bi lawaziyeke giran a aborî re rû bi rû ye, di Indeksa Azadiya Çapemeniyê ya Cîhanê ya 2025an a Rojnamevanên Bêsînor (RSF) de di nav 180 welatan de di rêza 159emîn de ye.
9 sal û 3 meh cezayê girtîgehê li 4 rojnamegeran birîn
Di sê mehên dawî de, her çend neh rojnamevan di dozên ku ew bi sûcên "alîkariya rêxistinekê", "belavkirina agahiyên şaş bi eşkere", "heqaretkirina rayedarekî giştî", an "binpêkirina Qanûna Xwepêşandan û Meşan" hatine darizandin de hatin beraetkirin jî, çar rojnamevan (Fatih Altaylı, Furkan Karabay, Asuman Aranca, û Melisa Gülbaş) bi tevahî 9 sal û 3 meh cezayê girtîgehê (10 meh ji wan hatin taloqkirin) û 49,580 TL cezayê pereyan wergirtin ji ber sûcên wekî "gef li Serokkomar", "heqaret li Serokkomar", "armanckirina kesên ku li dijî terorîzmê şer dikin", "heqaretkirina rayedarekî giştî", an "binpêkirina nepenîtiyê". Wekî din, cezayên heft rojnamevanan ji ber "endamtiya rêxistinekê" hatin erêkirin.
Heqareta li serokkomar
Li Tirkiyeyê, di sê mehên dawî de darizandinên keyfî yên li dijî rojnamevanan bi tohmeta "heqareta li serokkomar" berdewam kirine, û herî kêm 18 rojnamevan û karîkaturîst (Deniz Yücel, Sedef Kabaş, Baransel Ağca, Erk Acarer, Julien Serignac, Gerard Biard, Laurent Sourisseau, "Alice", Mehmet Tezkan, İbrahim Kahveci, Suat Toktaş, Ramazan Yurttapan, Haydar Ergül, Furkan Karabay, Zafer Arapkirli, Hakkı Boltan, Doğan Pehlevan û Rüstem Batum) têne darizandin. Karabay ji aliyê Dadgeha Cezayê Bilind ve bi tohmeta "heqaretkirina Serokkomar" û du tohmetên din, li ser bingeha vîdyoyek ku wî li ser YouTube û postên medyaya civakî amade kiriye, bi 1 sal û 9 meh cezayê girtîgehê hat cezakirin.
Di dawiyê de, di dema zêdetirî 11 salan a serokatiya Serokkomar Erdogan de, madeya 299 a Qanûna Cezayê Tirkan rê li ber darizandina zêdetirî 250 rojnamevanan vekiriye, ku herî kêm 80 ji wan bi cezayê girtîgehê an jî pereyan hatine cezakirin (hin ji wan bi cezayên taloqkirî). Mixabin, ne pêşniyara Komîsyona Venedîkê ya 2016an û ne jî mehkûmkirina DMMEyê ya Cotmeha 2021an a li dijî Tirkiyeyê di doza "Vedat Şorli" de nekarîne pêşî li tacîzkirina rojnamevanan bi rêya dozên kêfî bigirin.
12 rojnameger hatin desteserkirin
Di sê mehên dawî de, herî kêm 12 rojnamevan bi hincetên wekî "heqaretkirina Serokkomar", "belavkirina agahiyên şaş bi eşkere", "binpêkirina nepeniya ragihandinê", "alîkariya rêxistineke sûc", an "pesnê sûc û sûcdaran" hatine girtin an jî bi zora polîsan hatine neçarkirin ku daxuyanî bidin.
Di çarçoveya hewldanek ji bo bêrûmetkirina rojnamevanan di çavên raya giştî de, Soner Yalçın, Şaban Sevinç, Ruşen Çakır, û Yavuz Oğhan, ku di heman demê de Koordînatorê Ragihandinê yê CHP ye, di çarçoveya lêpirsîna Şaredarê Bajarê Mezin ê Stenbolê yê girtî Ekrem Îmamoglu de rastî "pirsên bi zorê" hatin. Rojnamevan Barış Terkoğlu jî ji ber ku li ser operasyonek polîsan, bi armanca eşkerekirina çavkaniya xwe, raporek weşandibû, hate desteserkirin.
Êrişî 8 rojnamegeran kirin, gef li 4an xwarin
Di navbera Cotmeh û Kanûna Pêşîna 2025an de, herî kêm heşt rojnamevan rastî êrîşa fîzîkî hatin, û çar jî rastî gefan hatin. Çar rojnamevanên ku li Aydinê dixebitin dema ku çûn cihê qezayek trafîkê rastî êrîşê hatin, di heman demê de du rojnamevanên Ajansa Anadoluyê li Adiyamanê dema ku hewl didan li ser xwekuştina polîsekî rapor bikin, ji aliyê komek polîsan ve rastî êrîşê hatin.
Gelek rêxistinên pîşeyî yên rojnamegeriyê daxwaza lêpirsînek berfireh li ser êrîşa kolanan a ku di Cotmehê de li Stenbolê li dijî derhênerê belgefîlmên jîngehê Hakan Tosun hate kuştin kirin, da ku were destnîşankirin ka pîşeyê wî hatiye hedefgirtin an na.
Biryarên Dadgeha Destûra Bingehîn
Dadgeha Destûrî (AYM) biryar da ku qedexekirin û desteserkirina pirtûkên ku ji hêla nivîskarên malpera nûçeyan a T24 Hasan Cemal û Tuğçe Tatari ve hatine nivîsandin "binpêkirina azadiya çapemenî û îfadeyê" ye, di heman demê de Merdan Yanardağ, sernivîskarê TELE1 (ku di bin wesayetê de ye), ji ber girtina wî ya 100 rojî ya du sal berê ji ber daxuyaniyên wî yên derbarê rêberê PKKê Abdullah Ocalan de şermezar kir, û ferman da ku 166,500 TL tazmînata manewî bide. Lêbelê, biryarê nehişt ku rojnamevan di 26ê Cotmeha 2025an de dîsa were girtin, vê carê bi tohmeta "sîxuriyê". Ji aliyê din ve, AYM bi yekdengî serlêdana rojnamevan Ragip Duran a derbarê girtina wî de ji ber hevgirtina wî ya sembolîk bi Ozgur Gundemê re qebûl nekir.
Di sê mehên dawî de tu biryarek Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê (DMME) ya derbarê mafên rojnamegeriyê de nehatiye dîtin.
Cezayên RTUKê
Berevajî serokê berê yê RTUKê Ebubekir Şahin, Mehmet Daniş ku di dawiya Cotmehê de wekî serokê RTUKê hate hilbijartin, hîn ti daxuyanî nedaye ku dê siya xwe li ser bêalîbûna saziyê biavêje, bi kêmanî di gotinên wî de. Lêbelê, giraniya "siyaseta serdest" di avahiya endametiya rêveberiyê de dibe sedema ku mekanîzmaya cezayê li dijî kanalên rexnegir were domandin:
Di civîna xwe ya yekem de di bin serokatiya Daniş de, RTÜK ji ber daxuyaniyên Cîgirê Serokê CHP Suat Özçağdaş li dijî desthilatdariya siyasî cezayê Sözcü TV da: "Ew rewatiya xwe winda kiriye, ew hewl dide ku rewatiya xwe li Amerîkayê bibîne. Ew mayinên welêt dide." Bi berdewamiya destwerdanên xwe yên neşefaf di weşanên înternetê de di sê mehên dawî de (72 demjimêr dem da kanala YouTube ya BirGün TV da ku lîsansek bistîne), RTÜK bi tevahî 1,848,907 TL cezayê li ser kanalên TV da.
Di sê mehên dawî de, her çend pêşnûmeyasaya ku weşana zindî ya darizandinên Şaredarê Bajarê Mezin ê Stenbolê yê girtî û namzetê serokatiyê yê CHP Ekrem Îmamoglû li ser TRTê pêşniyar dikir bi dengên AKP-MHPê hate redkirin jî, nîqaşa li ser "AKP ji aliyê rojnamevanên nêzîkî xwe ve tê parastin, ne ji aliyê parlamenterên xwe ve" bû yek ji mijarên herî girîng ku di warê rojnamegeriyê de derket pêş.
Sansur
Di sê mehên dawî de, dadgeran gihîştina herî kêm 35 nivîsên nûçeyan ên ku li ser gelek dezgehên nûçeyan ên serhêl ên derbarê Şaredarê Bajarê Mezin ê Stenbolê yê girtî Ekrem Îmamoglû, Cengiz Holding û Can Holding de hatine weşandin, bi îdiaya Xala 8/A ya Qanûna Înternetê ya li ser bingeha "ewlehiya neteweyî" û "asayîşa giştî" an Qanûna Sivîl, asteng kirine. Di vê heyamê de, biryar hatin girtin ku gihîştina nivîsên nûçeyan ên derbarê îdiayên fatûreyên sexte li Weqfa Yunus Emre û kesên ku di operasyona li dijî Şaredariya Bajarê Mezin a Stenbolê û Can Holdingê de ji bo lêpirsînê hatine gazîkirin, were astengkirin.
Doza Mûmcû û Dînk
Di darizandina Oguz Demir de, ku tê îdiakirin ku di 24ê Çileya 1993an de bombe li bin otomobîla rojnamevan Uğur Mumcu daniye û bûye sedema mirina wî, û bi rêya Interpolê tê lêgerîn, Wezîrê Karên Hundir ê wê demê Mehmet Ağar, 32 sal şûnda wekî "şahid" hate guhdarîkirin. Ağar, ku di 22ê Îlona 2025an de şahidî da, got, "Me bi Uğur re têkiliyek hebû," ku keça wî Özge Mumcu nerazîbûn nîşan da û got, "Na, tiştek wisa tunebû." Piştî 32 salan, dê name ji Rêveberiya Giştî ya Ewlehiyê, Fermandariya Giştî ya Cendermeyan, Ajansa Îstîxbarata Neteweyî û Wezareta Karên Derve re werin şandin da ku cihê êrîşkar û malbata wî, ku tê bawerkirin ku li Avusturalyayê ne, lêkolîn bikin. Doz heta 9ê Sibata 2026an hatiye taloqkirin.
(Têbînî: Ceza ne temam e û dubare dibe.) Ji kuştina rojnamevan û çalakvanê aştiyê Hrant Dink di sala 2007an de, Koma Pelitli ya li Trabzonê, digel karmendên ewlehiyê yên ku di kuştinê de xemsarî nîşan dan û "li ser navê FETÖ" rê li ber wê vekirin, hatine darizandin. Lêbelê, rayedarên Serfermandariya Giştî yên ku bi daxuyaniyek di 22ê Sibata 2004an de gef li rojnamevan xwarin, rayedarên MIT (Rêxistina Îstîxbarata Neteweyî) yên ku di 24ê Sibata 2004an de li Walîtiya Stenbolê gef li Dink xwarin, û rayedarên siyasî û îdarî yên wê demê yên ku nekarîn rojnamevan biparêzin û kuştinê kêm dîtin, nehatine dest lê dan. Bi rastî, gelek serlêdanên ji bo Dadgeha Mafên Mirovan a Ewropayê û Dadgeha Destûrî yên derbarê rayedarên giştî û rayedarên îdarî yên ku hatine parastin, nehatine darizandin, an jî di lêpirsînan de hatine beraetkirin, li benda darizandinê ne.
Girtina Îsa Can Biler, ku ji ber êrîşa çekdarî ya li ser ofîsa rojnameya Evrensel a Îzmîrê di şeva 13ê Tebaxa 2025an de dihat darizandin, piştî 106 rojan, berî ku hemî aliyên êrîşê werin eşkerekirin, bi dawî bû. Nimûneyek din a berdanê li Elazîzê bi sê bersûcên ku di Cotmehê de êrîşî nûçegihanê rojnameya Sözcü Evren Demirdaş kirin û di dema binçavkirinê de dihatin darizandin.
52 xebatkarên medyayê bêkar man, ji bo TELE1ê qeyûm erkdar kirin
Di sê mehên dawî de, ji ber guhertin û nakokiyên di xeta edîtoriyê de derketin holê û destwerdana qeyûman di dezgehên medyayê de, herî kêm 52 rojnamevan, bernamesaz, pêşkêşvan û karmendên edîtoriyê ji kar hatin avêtin. Piştî girtina Seredîtor Merdan Yanardağ bi tohmeta "sîxurî" û tayînkirina qeyûman ji bo saziyê, bi dehan rojnamevan û xebatkarên medyayê jî neçar man ku îstifa bikin.
