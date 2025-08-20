Pêşbirka Stranan Eurovisionê dê di sala 2026an de li Viyanayê were lidarxistin

Li gorî daxuyaniya nivîskî ya Yekîtiya Weşanê a Ewropayê (EBU) ku organîzatoriya Pêşbirka Stranan a Eurovisionê dike, Viyana ji bo mazûvaniya 70emîn Pêşbirka Stranan a Eurovisionê hatiye hilbijartin. Pêşbirk dê di Gulana 2026an de were lidarxistin.
Nîvfînalên pêşbirkê dê di 12 û 14ê Gulanê de û fînala mezin jî dê di 16ê Gulanê de li mezintirîn arenaya sergirtî a Awistiryayê Wiener Stadthalle, were lidarxistin.
Li gorî nûçeya Ajansa Anadoluyê, Awistirya piştî salên 1967 û 2014an dê cara sêyemîn mazûvaniya Pêşbirka Stranan a Eurovisionê bike.
Pêşbirka Stranan a Eurovisionê ya 2025an li bajarê Basela Swîsreyê hate lidarxistin û Awistirya di pêşbirkê de bi ser ket. Îsraîl ji ber qirkirin û êrîşên xwe yên li ser Xezeyê di fînalê de hatibû protesto kirin.
Yekîtiya Weşanê a Ewropayê(EBU) ragihandibû ku piştî nerazîbûnên li dijî Îsraîlê ku sala borî di dengdana gel de bûbû duyemîn ew ê pergala dengdanê ji nû ve binirxîne.
