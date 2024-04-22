Pesah Bayramı kutlu olsun

Yahudilerin, Mısır topraklarında 210 yıl süren esaretlerinden kurtulup özgürlüklerine kavuşmalarının kutlandığı Pesah (Hamursuz) Bayramı bu akşam başlıyor.

Bu yıl Pesah, 22 Nisan Pazartesi akşamüstü başlayıp, 30 Nisan Salı akşamı "yıldızlar çıktıktan" sonra sona eriyor.

İbranice Pesah "üzerinden geçmek, atlamak" anlamına geliyor.

Mayalı ürün tüketilmez

Tevrat'a göre Mısır'da Firavun'un köleleri olarak kullanılan ve üzerlerine ağır işler yüklenen Yahudiler, Tanrı'nın yardımıyla Musa'nın önderliğinde Mısır'dan çıkarlar. Ancak bu çıkış o kadar acele ve apar topar olmuştur ki, Yahudiler kendileri için hazırladıkları ekmeklerin hamurlarının mayalanmasını beklemeden pişirirler.

Bu yüzden, bu bayramda mayalı hiçbir ürün tüketilmez. Pesah boyunca Museviler mayasız hamurdan yapılmış "matsa" adındaki ekmeği yerler. Yahudiler Hamursuz Bayramı'nda hiçbir kabaran veya mayalanan ürünü tüketemeyecekleri gibi buğday, arpa, darı, yulaf, çavdar adı verilen tahılları ve bundan üretilmiş yan ürünleri de (makarna, bira, ekmek, vb.) evlerinde bulundurmazlar.(AÖ)