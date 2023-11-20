Pervin Chakar kimdir?

Kürt opera sanatçısı. 19 Haziran 1981’de Mardin’in Derik ilçesinde beş çocuklu bir ailenin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Türkiye'nin ardından İtalya’da opera eğitimi aldı. Yaşamını Almanya'da sürdürüyor.

Çocukluğu Karadeniz Ereğlisi ve Fatsa’nın köylerinde geçti. İlkokulu Ordu’nun Fatsa ilçesine bağlı Saitler Köyü’nde okudu. Öğretmen olan babasının tayini nedeniyle ailecek gittikleri Bismil'de ortaokul öğrencisi iken halk müziği ile ilgilendi. 1995’te Diyarbakır Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde başladı. 1999’da aynı liseden birincilikle mezun oldu. Aynı yıl Gazi Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde başladığı yüksek öğrenimini 2003’te üniversitenin Şan Ana Sanat Dalı’nda tamamladı.

Oylun Davran Erdayı eşliğinde başladığı opera çalışmalarını 2004-2005 yılları arasında İtalya’da Accademia d’Arte Lirica Müzik Akademisi’nde Carmen Gonzales, William Mattetuzzi, Antonio Juvarra, H.Lawson, 2006-2008 yılları arasında ise Accademia Internazionale Musicale di Perugia'da Sergio Bertocchi ile sürdürdü.

2006 yılında İtalyan hükümetinin vermiş olduğu burstan yararlanarak opera eğitimine İtalya’da devam etti. Luciana Serra, Lella Cuberli, Tiziana Fabbricini, Mietta Sighele ve Veriano Luchetti’nin masterclass programına katıldı. 2008’de İtalya’da Perugia F. Morlacchi Devlet Konservatuvarı’ndan pekiyi derece ile diploma aldı. Aynı konservatuvarda en yüksek derece ile yüksek lisansını tamamladı.

2016'dan beri yaşamını Almanya'da sürdürüyor. 2018'de Köln Filarmoni Gençlik Orkestrası ile Mozart'ın konser aryalarından seçmeler sundu. 2019'da Gomidas'ın 150. doğum yılı nedeniyle Berlin'de ve İstanbul'da konserler verdi. (AÖ)