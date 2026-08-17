TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 17.08.2026 15:35 17 Tebax 2026 15:35
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 17.08.2026 16:07 17 Tebax 2026 16:07
Xwendin Xwendin:  3 xulek

Pervîn Buldanê ji bo dîtina kujerên Buldan, Yildirim û Karay serî li Wezareta Dadê da

Endama Şandeya Îmraliyê Pervîn Buldanê ragihand ku ji bo faîlên Savaş Buldan, Adnan Yildirim û Haci Karay bên dîtin wan serî li Wezareta Dadê dan.

Navenda Nûçeyan a BIAyê

Navenda Nûçeyan a BIAyê
Dîmenê mezin bike
Pervîn Buldanê ji bo dîtina kujerên Buldan, Yildirim û Karay serî li Wezareta Dadê da
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Alîkara Serokê Parlamentoyê û Endama Şandeya Îmraliyê ya DEM Partiyê Pervîn Buldanê daxuyaniyek da. Bûldanê ragihand ku wan li ser kuştina Savaş Buldan, Adnan Yildirim û Haci Karay dest bi pêvajoyeke nû ya hiqûqî kiriye.

Buldanê li ser hesabê xwe yê Xê daxuyanî da û diyar kir ku wan bi rêya parêzerê xwe Bişar Alinak serî li Wezareta Dadê daye.

Di serlêdanê de wekî armanca sereke eşkerekirina pêwendiyên siyasî û rêxistinî yên li pişt van kuştinan hat nîşandan. Di daxwaznameyê de hat xwestin ku bûyer bi hemû aliyên xwe ve careke din were lêkolînkirin. Her wiha hat xwestin ku berpirs werin destnîşankirin û ew kes werin darizandin.

Pervîn Buldanê di daxuyaniya xwe de bal kişand ser girîngiya dîrokî ya dozê û diyar kir ku nabe ev dosye tenê wekî “bûyereke berê” bê dîtin û got:

"Divê ev dosye di çarçoveya cînayetên siyasî yên nehatine eşkerekirin û pratîka bêcezahiştinê ya di dîroka nêzîk a Tirkiyeyê de were nirxandin. Wekî pêdiviyeke prensîba dewleta hiqûqê, mecbûrî ye ku bûyerên bi vî rengî bi awayekî bibandor werin lêkolînkirin û rastiya madî derkeve holê."

Buldanê anî zimên ku ew ji bo birêvebirina lêpirsîneke bibandor bi biryar in û dê pêvajoya hiqûqî ya ku ji bo tesbîtkirina kujeran û bicihatina dadperweriyê hatiye destpêkirin, ji nêz ve bişopînin.

Çi bûbû?

Savaş Buldanê karsaz, Adnan Yildirim û Haci Karay 3ê Hezîrana 1994an li Stenbolê hatibûn revandin. 

Ev kuştin wê demê li Tirkiyeyê bûbûn rojev lê 32 sal derbas bûne û kujer hîn jî nehatine darizandin. Savaş Buldan 2ê Hezîrana 1994an li Yeşîlyurta Stenbolê ji Otela Çinarê hat revandin.

Heşt kesên ku nasname û êlegên wan ên polîsan û bêtêlên wan hebûn, ew li gel Adnan Yildirim û Haci Karay revandin û pişt re jî kuştin.

Termên Buldan û hevalên wî 4ê Hezîrana 1994an li ber Çemê Melenê yê navçeya Yigilcayê ya Boluyê hatin dîtin. Li ser laşê Savaş Buldan, Adnan Yildirim û Haci Karay şopên îşkenceyê hebûn.

Tansu Çîller

Di wan salan de li Tirkiye û bajarên Kurdan bi hezaran Kurdên sivîl hatin kuştin ku îro jî kujer nehatine eşkerekirin û nehatine darizandin.

Tansu Çîllerê 4ê Çiriya Paşîn a 1993yan wisa gotibû:

“Di destê me de lîsteya wan karsazên Kurd heye ku alîkariyê didin PKKyê. Di lîsteyê de nêzîkî 60 navî hene. Çawa ku dewlet li dijî PKKyê şer dike, dê bi her awayî li dijî wan kesan jî şer bike ku piştgiriya darayî didin PKKyê.”

(AY)

*Çavkanî: Rûdaw, Ajansa Welat




Cihê Nûçeyê
Stenbol
Pervîn Bûldan Savaş Buldan
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê