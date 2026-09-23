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YT: Yayın Tarihi: 23.09.2026 15:59 23 Eylül 2026 15:59
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.09.2026 16:02 23 Eylül 2026 16:02
Okuma Okuma:  2 dakika

Pervin Buldan: Somut adımların atılacağı bir sürece gireceğiz

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Van’da Barış Anneleri’yle buluştu. Buldan, barış sürecinde önümüzdeki günlerde “somut ve pratik adımların” atılmasını beklediklerini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Pervin Buldan: Somut adımların atılacağı bir sürece gireceğiz
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Van’da Barış Anneleri’ni ziyaret etti.

DEM Parti Van İl Örgütü’nde gerçekleşen buluşmaya Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ile Özgür Kadın Hareketi (TJA) aktivistleri de katıldı.

Buldan, konuşmasında barış mücadelesinde kadınların ve özellikle çocuklarını çatışmalarda kaybeden annelerin rolüne dikkat çekti.

“Barış mücadelelerinde en önde hep kadınlar vardır. Çünkü savaşın ve çatışmanın mağduru olan annelerdir, kadınlardır. Çocuklarını yitiren annelerdir,” diyen Buldan, başka annelerin çocuklarını kaybetmemesi için barış istediklerini söyledi.

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“Onurlu bir barışı savunuyoruz”

Buldan, barışın kolay olmadığını ancak bunun gerçekleşmesi için herkesin sorumluluk alması gerektiğini ifade etti.

Kürtlerin haklarının tanındığı “onurlu bir barış” talep ettiklerini söyleyen Buldan, Barış Anneleri’nin geçmişten bugüne yürüttükleri mücadeleye işaret etti:

“Ne kadar büyük acı yaşamış olursa olsun acıyı konuşmadılar. Hep barışı savundular. Barışı konuştular. Beyaz tülbentlerini ortaya attılar. Yeri geldi onlar da zulüm yaşadılar. Yeri geldi coplandılar, gaz yediler. Ama hiçbir zaman barıştan vazgeçmediler.”

Buldan ayrıca Abdullah Öcalan’ın yaptıkları görüşmelerde Barış Anneleri’nin çalışmalarına önem verdiğini aktardı.

“Önemli gelişmeler olacak”

Sürecin bundan sonraki aşamasına ilişkin de konuşan Buldan, yakın dönemde somut adımlar beklediklerini söyledi:

“Artık önümüzdeki günlerde muhtemelen daha somut adımların atıldığı, pratik adımların atıldığı bir döneme, bir sürece gireceğiz. Önemli gelişmeler olacak. Bu gelişmelerle birlikte barış daha somut bir hale gelecek.”

Buldan, bu aşamada da toplumsal mücadelenin sürmesi gerektiğini ekledi:

“Burada tabii ki yine de bizlerin mücadelesine ihtiyaç var. Birlikte ortak bir mücadeleye ihtiyaç var. Bunu hep birlikte yine yapacağız."

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Barış Anneleri: Biz barış istiyoruz

Buluşmada konuşan Barış Annesi Hediye Kaçak da “En başından beri biz anneler barış istiyoruz” dedi.

Kaçak, “Biz barış istiyoruz, ölüm değil. Hiçbir anne kimsenin ölmesini istemiyor” diye konuştu.

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol son olarak 13 Eylül’de İmralı Adası’nda Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Heyet, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada sürecin ilerletilmesi için atılması gereken “somut adımların” ele alındığını duyurmuştu.

(NÖ)

Haber Yeri
İstanbul
süreç dem parti Pervin Buldan Barış Anneleri
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