Pervin Buldan Öcalan'a atfedilen haberi reddetti: "Külliyen yalan bir haber"

DEM Parti İmralı Heyeti'nden Pervin Buldan Sözcü TV TBMM sorumlusu Veli Toprak'ın Öcalan'ın İmralı'da "devletin bir kurumu"yla yaptığı görüşmelerde söylediğini iddia ettiği sözlerin ve Öcalan'a atfedilen düşüncelerin "hiçbirinin doğru [olmadığını]" dile getirdi.

Toprak, Sözcü TV'de yayımlanan kaynağını belirtmediği haberinde Öcalan'ın "bir devlet kurumuyla" görüşmelerinde "devletime son bir hizmetimi yapmak istiyorum" dediğini ve "Suriye'nin kuzeyindeki [Kürtleri] hedef alacağını", "silah bırakma çağrısına uymayanları hain ilan edeceğini" iddia etmiş, Kürtler'in Türkiye'deki "kazanımlarını yeterli gördüğünü düşündüğünü" vb. ileri sürmüştü.

Buldan X'te paylaştığı mesajda söylenenleri kesin bir dille reddetti.

Bu haberde geçen bütün iddialar, söylenenler hiçbiri doğru değil.Habercilik ilkelerini bile ayaklar altına aldınız. Bu kadar hayati bir meselede bile böylesi yalan ve yanlış bilgi vermek işin ciddiyetine uygun değil. Kısacası külliyen yalan bir haber.

Bu haberde geçen bütün iddialar, söylenenler hiçbiri doğru değil.Habercilik ilkelerini bile ayaklar altına aldınız. Bu kadar hayati bir meselede bile böylesi yalan ve yanlış bilgi vermek işin ciddiyetine uygun değil. Kısacası külliyen yalan bir haber. https://t.co/fnhuhqgeMQ pic.twitter.com/2DYIT1EEP1 — Pervin BULDAN (@PervinBuldan) January 28, 2025

(AEK)