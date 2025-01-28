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Yayın Tarihi: 28 Ocak 2025 23:13
 ~ Son Güncelleme: 29 Ocak 2025 00:39
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Pervin Buldan Öcalan'a atfedilen haberi reddetti: "Külliyen yalan bir haber"

İmralı Heyeti'nden Pervin Buldan Sözcü TV'den Veli Toprak'ın Öcalan'la ilgili kaynağı belirsiz haberinde ileri sürdüğü iddia ve söylentilerin "doğru olmadığını", "habercilik ilkelerinin ayaklar altına alındığını" söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Pervin Buldan Öcalan'a atfedilen haberi reddetti: "Külliyen yalan bir haber"
Pervin Buldan TBMM kürsüsünde

DEM Parti İmralı Heyeti'nden Pervin Buldan Sözcü TV TBMM sorumlusu Veli Toprak'ın Öcalan'ın İmralı'da "devletin bir kurumu"yla yaptığı görüşmelerde söylediğini iddia ettiği sözlerin ve Öcalan'a atfedilen düşüncelerin "hiçbirinin doğru [olmadığını]" dile getirdi.

Toprak, Sözcü TV'de yayımlanan kaynağını belirtmediği haberinde Öcalan'ın "bir devlet kurumuyla" görüşmelerinde "devletime son bir hizmetimi yapmak istiyorum" dediğini ve "Suriye'nin kuzeyindeki [Kürtleri] hedef alacağını", "silah bırakma çağrısına uymayanları hain ilan edeceğini" iddia etmiş, Kürtler'in Türkiye'deki "kazanımlarını yeterli gördüğünü düşündüğünü" vb. ileri sürmüştü.

Buldan X'te paylaştığı mesajda söylenenleri kesin bir dille reddetti.

Bu haberde geçen bütün iddialar, söylenenler hiçbiri doğru değil.Habercilik ilkelerini bile ayaklar altına aldınız. Bu kadar hayati bir meselede bile böylesi yalan ve yanlış bilgi vermek işin ciddiyetine uygun değil. Kısacası külliyen yalan bir haber.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
Pervin Buldan sözcü tv Abdullah Öcalan
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