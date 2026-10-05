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YT: Yayın Tarihi: 05.10.2026 09:20 5 Ekim 2026 09:20
 ~  SG: Son Güncelleme: 05.10.2026 09:33 5 Ekim 2026 09:33
Okuma Okuma:  2 dakika

Pervin Buldan: Ekim'de somut gelişme olabilir

DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, yürütülen sürece ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
Pervin Buldan: Ekim'de somut gelişme olabilir
Fotoğraf: MA
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DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Abdullah Öcalan’ın gazeteciler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşmesine ilişkin "Önümüzdeki günlerde bu konuda somut bir gelişmeye tanıklık edebiliriz" dedi.

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Kurulun bileşimi ve çalışma usulü

Mezopotamya Ajansı'na konuşan Buldan, şunları söyledi: "Sayın Öcalan hem silahsızlanma sürecinde hem de siyasal ve demokratik inşa sürecinde koordinatörlük görevini üstlenecek. Bunun için kurulan kurulun koordinesini sağlaması, toplumun farklı kesimleriyle görüşmesi, özgür çalışma ve iletişim koşullarının sağlanması kaçınılmaz bir gerekliliktir. Kurulun bileşimi ve çalışma usulü, tarafların ortak aklıyla ve karşılıklı mutabakatla belirlenecek konulardır. Bizim önerimiz, kurulun hem sürecin taraflarını hem de sürece katkı sunacak kişilerden, kesimlerden oluşacak bir yapıda olmasıdır. Kurulun görevini yerine getirebilmesine imkân tanıyacak fiziki ve hukuki koşullarla tanımlanması gerekiyor."

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"Somut adımlara tanıklık edebiliriz"

Buldan sözlerine şöyle devam etti:

"Süreçte geldiğimiz aşama itibariyle Sayın Öcalan’ın toplumun tüm kesimleriyle görüşmeler gerçekleştirmesi artık kaçınılmazdır. Bu görüşmelerin yalnızca süreç açısından değil, toplumsal diyaloğun güçlenmesi açısından da büyük katkısı olacak. Farklı kesimlerin doğrudan görüş alışverişinde bulunması önyargıları azaltacak, sürecin toplumsal meşruiyetini güçlendirecektir. Ekim ayıyla birlikte bu görüşmelerin başlaması ve hukuki güvencelerle sürekliliğinin sağlanması gerekiyor. Önümüzdeki günlerde bu konuda somut bir gelişmeye tanıklık edebiliriz."

(FY)

Haber Yeri
İstanbul
Pervin Buldan çözüm süreci Abdullah Öcalan PKK
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