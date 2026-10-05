TÜRKÇE ENGLISH
JTI Certified
Destpêk
Nûçe Nivîskar Galerî Pirtûkxane
Lê bigere
Kategoriyan Nîşan BideKategoriyan VeşêreKategorî
TÜRKÇE ENGLISH
Lê bigere Destpêk
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menuyê Nîşan BideMenuyê Veşêre
bianet biamag türkçe english
BEŞ
Nûçe Nivîskar Proje Pirtûkxane Galerî Di Malperê de Bigere
KATEGORÎ
MEDYA CIVAKÎ
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bulten
SAZÛMAN
Derbarê me de Peywendî Polîtîkaya KVKKyê Peymana Nepenîtiyê
NÛÇE
DW: Dîroka Weşanê: 05.10.2026 10:48 5 Cotmeh 2026 10:48
 ~  ND: Nûkirina Dawî: 05.10.2026 10:52 5 Cotmeh 2026 10:52
Xwendin Xwendin:  2 xulek

Pervîn Buldan: Dibe ku di Cotmehê de gavên şênber bên avêtin

"Di vê qonaxê de her gaveke di warê bêçekbûnê de bê avêtin dê qada siyasî berfirehbike û her garantiya di qada siyasî de jî dê baweriyê bide bêçekbûnê. Pêwîst e meha Çiriya Pêşîn ev hevdîtin dest pê bikin û bi garantiyên hiqûqîberdewamiya wan bê misogerkirin.”

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku

Navenda Nûçeyan a BIAyê

TRTürkçesini Oku
Dîmenê mezin bike
Pervîn Buldan: Dibe ku di Cotmehê de gavên şênber bên avêtin
Facebook Twitter Whatsapp Bluesky

Endama Şandeya Îmraliyê ya Partiya Wekhevî û Demokrasiyê ya Gelan (DEM Partî) Pervîn Buldan bi  Ajansa Mezopotamyayê (MA) re li ser qonaxa dawî ya pêvajoya çareseriyê û rola Ocalan axivî.

Pervîn Buldanê da zanîn ku di hevdîtina wan a dawî de Abdullah Ocalan tekez kiriye ku ji bo bipêşketina pêvajoyê divê her kes berpirsyariyê bigire ser milên xwe û got:

"Birêz Ocalan diyar kir ku ev yek dê derbasbûna me ya ji bo qonaxa aştiya erênî dabîn bike. Ango em dê derbasî qonaxeke wisa bibin ku êdî ne li ser beşa çekdarî, li ser beşa siyasîya vê pirsgirêka sed salî gotûbêj bên kirin û gav bên avêtin."

Pervîn Buldanê destnîşan kir ku “Serokkomarê Tirkiyeyê Recep Tayyîp Erdogan û Serokê Parlamentoyê Numan Kurtulmuş heta niha roleke erênî daye pêvajoyê” û pê deçû:

"Em dizanin ku mijara danîna çekan yek ji mijarên bingehîn ên pêvajoyê ye û em hestyariya di vî warî de fêm dikin lê em bawer dikin ku ev rewş tenê bi gavên dualîdikare were çareserkirin. Ya girîng ew e ku nêzîkbûnên bi vî rengî wekî mercekî pêşwext neyên dîtin, wekî beşek ji wan gavan bên dîtin ku mil bi mil û bi hev re dimeşin."

"Di rojên pêş de em dikarin bibin şahidê bipêşketinên şênber"

Buldanê eşkere kir ku Abdullah Ocalan dê hem di pêvajoya bêçekbûnê de hem jî di pêvajoya avakirina siyasî û demokratîk de rola koordînatoriyê bigire sermilên xwe û got:

"Ji bo vê yekê, dabînkirina hevahengiya desteyê ji aliyê Ocalan ve, hevdîtina wî ya bibeşên cuda yên civakê re û afirandina şert û mercên azad ên xebat û pêwendiyêpêwîstiyeke neçarî ye. Deste dê bibe bingeha sereke ya bipêşketina pêvajoyê. Ev deste dê hem pêvajoya bêçekbûnê bi rê ve bibe hem jî di qada siyasîbûnê de rolekeçalak bilîze.

Di vê qonaxê de her gaveke di warê bêçekbûnê de bê avêtin dê qada siyasî berfirehbike û her garantiya di qada siyasî de jî dê baweriyê bide bêçekbûnê. Pêwîst e meha Cotmehê ev hevdîtin dest pê bikin û bi garantiyên hiqûqî berdewamiya wan bê misogerkirin. Di rojên pêş de em dikarin bibin şahidê bipêşketinên şênber."

(FY/AY)

Cihê Nûçeyê
Stenbol
Pervîn Buldan pêvajoya çareseriyê
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Biçe serûpelê