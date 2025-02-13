ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 13 Şubat 2025 17:32
 ~ Son Güncelleme: 13 Şubat 2025 18:11
2 dk Okuma

Pervin Buldan, Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret etti

DEM Parti'den ziyarete ilişkin yapılan açıklamada "Buldan, çözüm arayışlarına ilişkin gelinen son aşama konusunda Demirtaş ve Mızraklı'yı bilgilendirmiş, bir kez daha görüş ve önerilerini almıştır" denildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Pervin Buldan, Demirtaş ve Mızraklı’yı ziyaret etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti Üyesi Pervin Buldan, Edirne Cezaevinde bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eski Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı’yı ziyaret etti.

DEM Parti’den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada “Buldan, çözüm arayışlarına ilişkin gelinen son aşama konusunda Demirtaş ve Mızraklı'yı bilgilendirmiş, bir kez daha görüş ve önerilerini almıştır. Demirtaş ve Mızraklı bütün güçleriyle sürece destek vermeye devam edeceklerini belirterek, halkımıza selam ve sevgilerini iletmiştir” denildi.

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 26 Kasım'daki grup toplantısında, "İmralı ile DEM grubu arasında yüz yüze temasın yapılmasını bekliyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Bahçeli'nin çağrısına "Eş başkanlar olarak gidip Sayın Öcalan’la görüşerek bu ülkenin barışına katkı sağlamak istiyoruz" diye karşılık verdi.

DEM Parti, aynı gün Öcalan’la görüşmek üzere Adalet Bakanlığı’na başvuru yaptı.

Adalet Bakanlığı, bir ay sonra DEM Parti’nin başvurusuna olumlu yanıt verdi ve Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık’ta İmralı Adası'nda Öcalan’la görüştü.

Buldan ve Önder’in aktardığına göre, Öcalan görüşmede yedi maddelik deklarasyonla “Kürt sorununa kalıcı çözüm bulmaya yönelik değerlendirmeler” yaptı.

Ardından Önder, Buldan ve heyete eklenen Ahmet Türk, siyasi partilerle görüşmeye başladı. Heyet, bugüne dek MHP, Gelecek Partisi, AKP, Saadet, CHP, YRP ve birçok parti ile görüştü.

22 Ocak'ta ise Buldan ve Önder, Öcalan ile İmralı Adası'nda ikinci görüşmeyi gerçekleştirdi.

Bu görüşmenin ardından heyet, Demirtaş, Mızraklı, Figen Yüksekdağ ve Leyla Güven ile cezaevinde görüşmeler yapmıştı.

(RT)

Haber Yeri
İstanbul
Pervin Buldan
ilgili haberler
Pervin Buldan Öcalan'a atfedilen haberi reddetti: "Külliyen yalan bir haber"
28 Ocak 2025
/haber/pervin-buldan-ocalan-a-atfedilen-haberi-reddetti-kulliyen-yalan-bir-haber-304047
DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile 4 saat görüştü
22 Ocak 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-ocalan-ile-4-saat-gorustu-303853
İmralı Heyeti'nden Buldan: Herkes meseleye temkinli yaklaşıyor
16 Ocak 2025
/haber/imrali-heyeti-nden-buldan-herkes-meseleye-temkinli-yaklasiyor-303683
Buldan görüşmenin detaylarını anlattı: İşin içerisinde herkesin olması lazım
30 Aralık 2024
/haber/buldan-gorusmenin-detaylarini-anlatti-isin-icerisinde-herkesin-olmasi-lazim-303181
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Pervin Buldan Öcalan'a atfedilen haberi reddetti: "Külliyen yalan bir haber"
28 Ocak 2025
/haber/pervin-buldan-ocalan-a-atfedilen-haberi-reddetti-kulliyen-yalan-bir-haber-304047
DEM Parti İmralı Heyeti Öcalan ile 4 saat görüştü
22 Ocak 2025
/haber/dem-parti-imrali-heyeti-ocalan-ile-4-saat-gorustu-303853
İmralı Heyeti'nden Buldan: Herkes meseleye temkinli yaklaşıyor
16 Ocak 2025
/haber/imrali-heyeti-nden-buldan-herkes-meseleye-temkinli-yaklasiyor-303683
Buldan görüşmenin detaylarını anlattı: İşin içerisinde herkesin olması lazım
30 Aralık 2024
/haber/buldan-gorusmenin-detaylarini-anlatti-isin-icerisinde-herkesin-olmasi-lazim-303181
Sayfa Başına Git