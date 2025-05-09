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Yayın Tarihi: 9 Mayıs 2025 15:31
 ~ Son Güncelleme: 9 Mayıs 2025 15:35
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Pervin Buldan'dan PKK kongresi yorumu: Oldukça tarihi bir an

PKK'nin gerçekleştirdiği kongreyi "tarihî" olarak niteleyen DEM Parti Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, yakın zamanda açıklanacak kararların barış ve demokrasi adına önemli olduğunu söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Pervin Buldan'dan PKK kongresi yorumu: Oldukça tarihi bir an

PKK'nin kongreyi toparlayarak aldığı "tarihî kararların" yakın zamanda açıklanacağını duyurmasının ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi’den (DEM Parti) ilk açıklama Van Milletvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan’dan geldi.

Kongreyi “tarihi” olarak nitelendiren Buldan, Abdullah Öcalan’ın kongreye katılımının olup olmadığına dair “Muhtemelen teknik bir iletişim sağlanmıştır” ifadesini kullandı. Buldan, ayrıca AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklama yapacağını belirtti.

"Türkiye’ye hayırlı olsun"

Oldukça tarihi bir dönemden geçtiklerini kaydeden Buldan, “PKK’nin kongreyi toplama tarihini herkesin dört gözle beklediğini biliyoruz. Türkiye’ye barışın gelmesi için Türkiye’ye demokrasinin yerleşmesi için bu kongreye ihtiyaç vardı. Sayın Öcalan ile yaptığımız her görüşmede, bunun tarihsel önemini ve Türkiye’ye getireceği barış sürecini desteklemesi açısından önemli bulduğunu söylüyordu.  Buna ihtiyaç olduğunu söylüyordu. PKK’nin kongre yaptığına dair açıklaması Türkiye’ye hayırlı olsun. Bundan sonra barışın mihenk taşları döşenecek. Tarihi adımlar atılacak. Büyük bir ihtimalle beklentiler yerine getirilecek. O yüzden buna tarihi önem vermek gerekiyor. Hepimize hayırlı olsun” dedi.

“Teknik bir iletişim sağlanmıştır”

Buldan, Abdullah Öcalan'ın kongreye katılıp katılmadığına dair de şunları söyledi:

Muhtemelen teknik bir iletişim sağlanmıştır. Çok ayrıntıya girmek istemiyorum. Çünkü bizi daha uzun bir yol bekliyor. Yapacağımız açıklamaların dikkatli yapılması gerektiğini düşünüyorum. Sürece zarar vermemesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden bu süreç tamamıyla başarıya ulaşana kadar bizler sözümüzü kurarken dikkat etmek zorundayız. Yapılan açıklamalara da dikkat ettiğimizde, muhtemeldir ki önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir açıklama yapılacak. Kongre toplandı ama tam detaylı bir açıklama olmamasıyla birlikte önümüzdeki günlerde detaylı bir açıklama bekliyoruz. Fakat bu bile başlı başına önemli bir açıklama.

Burada Sırrı Süreyya Önder’i anmadan geçemeyeceğim. Keşke görseydi. Bugünlere tanık olsaydı. Çok emeği var. Şu an Adıyaman’da onun taziyesindeyim. Ruhunu şad ediyoruz bir kez daha. Sırrı Başkanımıza armağan ediyoruz.” 

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
Pervin Buldan PKK Abdullah Öcalan çözüm süreci barış süreci
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PKK 12. kongresini gerçekleştirdiğini açıkladı
9 Mayıs 2025
/haber/pkk-12-kongresini-gerceklestirdigini-acikladi-307286
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