Peru’da Hitler Mussolini Simeon Flores belediye başkanı oldu

Peru’da 4 Ekim’de yapılan bölgesel ve yerel seçimlerde, Queropalca ilçesinin belediye başkanlığı için yarışan Hitler Mussolini Simeon Flores sandıktan ilk sırada çıktı. Ahora Nación adayı Flores, 229 oyla geçerli oyların yüzde 34,54’ünü aldı. Peru21’in ONPE sonuçlarına dayandırdığı haberine göre tutanakların yüzde 100’ü sayıldı.

Yarışta ikinci sırayı Renovación Popular adayı Gaspar Benilde Osorio Zambrano 204 oyla, üçüncü sırayı ise País para Todos adayı Itala Yovana Santillan Vara 187 oyla aldı. İlk üç aday arasındaki fark 42 oy oldu. İlçede toplam 663 geçerli oy kullanıldı.

Peru’nun Huánuco bölgesinde, Lauricocha eyaletine bağlı bir ilçe olan Queropalca’da yapılan seçim, Flores’in adındaki “Hitler” ve “Mussolini” ifadeleri nedeniyle de gündeme geldi. Peru’nun resmi seçim kurumu JNE’nin aday bilgi sisteminde Flores, Queropalca belediye başkanlığına aday olarak kayıtlı.

(Mİ)