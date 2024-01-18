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DÜNYA
Yayın Tarihi: 18 Ocak 2024 11:52
 ~ Son Güncelleme: 18 Ocak 2024 11:59
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Peru ile Brezilya sınırında 2 tondan fazla uyuşturucu yakalandı

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi’nin 2023 Dünya Uyuşturucu Raporu’na göre, koka ağacı Kolombiya, Peru ve Bolivya’da ekiliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Peru ile Brezilya sınırında 2 tondan fazla uyuşturucu yakalandı
Fotoğraf: W Radio Colombia

Peru'nun Brezilya sınırındaki Santa Rosa kentinde düzenlenen operasyonda, iki tondan fazla uyuşturucuya el konuldu.

W Radio'da çıkan habere göre, operasyonu Peru, Brezilya ve Kolombiya ordusu ortak düzenledi.

Operasyonda, 7'si Kolombiyalı, 8 kişi gözaltına alındı. Kolombiya'nın Amazonas yönetim bölgesine bağlı Leticia'da da yapılan operasyonda 250 kiloluk patlayıcı madde ele geçirildi.

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Uyuşturucunun önce Panama'ya oradan da ABD'ye ulaştırılacağı bilgisi paylaşıldı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X sosyal medya hesabındaki paylaşımında, operasyona katılan ülkelerin güvenlik güçlerini tebrik etti.

Kokain üretimi ve trafiği: Kolombiya, Peru, Bolivya

BM Uluslararası Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC), 2023 Dünya Uyuşturucu Raporu’nda, dünyada, hem kokain arzında hem de talebinde belirgin artışın yaşandığına, bu durumun muhtemelen geleneksel sınırların ötesinde yeni pazarların gelişimini teşvik edeceğine dikkat çekildi.

Raporda, kokainin elde edildiği koka ağacının 315,5 hektarlık bir alanda ekildiği, 2021’de 2 bin 304 ton gibi rekor seviyede kokain üretim yapıldığı bilgisi yer aldı.

Küresel kokain pazarı ABD’nin yanı sıra Batı ve Orta Avrupa'da yoğunlaşmaya devam ediyor ancak Afrika, Asya ve Güneydoğu Avrupa'daki gelişmekte olan ülkelerde de hızlı şekilde yayılıyor.

Küresel yasa dışı afyon üretiminin büyük kısmı, başta Afganistan olmak üzere sınırlı sayıda ülkede yapılıyor. 2022'de 7 bin 800 ton olan küresel üretimin yüzde 80'i, yani 6 bin 200 tonu Afganistan’da üretildi. Afganistan’ı 795 ton ile Myanmar ve 504 tonla da Meksika izliyor.

Dünya genelinde afyonun yüzde 95’i Afganistan, Myanmar ve Meksika’da üretiliyor; koka ağacı ise Kolombiya, Peru ve Bolivya’da ekiliyor.

(AS)

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