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KADIN-LGBTİ+
Yayın Tarihi: 21 Mayıs 2024 11:48
 ~ Son Güncelleme: 21 Mayıs 2024 11:48
1 dk Okuma

Peru'da transların 'akıl hastası' olarak sınıflandırılması protesto ediliyor

Ülkede Sağlık Bakanlığının kararıyla trans, non-binary ve intersekslerin sağlık hizmetlerine erişebilmeleri için onları "akıl hastası" olarak tanımlayan yeni yasanın iptal edilmesine dair protestolar sürüyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Peru'da transların 'akıl hastası' olarak sınıflandırılması protesto ediliyor
Fotoğraf: Canva

Peru, bazı ayrımcılık karşıtı yasalarına rağmen LGBTİ+’lara karşı ayrımcı uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte, 10 Mayıs’ta imzaladığı “Temel Sağlık Sigortası Planı”nda (PEAS) trans kimlikleri “cinsiyet kimliği bozukluğuna sahip” ve “hastalık teşhisi konmuş olarak bireyler" olarak sınıflandırdı.

Peru LGBTİ+ Sinema Festivali (OutfestPeru) Direktörü Jheinser Pacaya, kararname yürürlükten kaldırılana dek ülkedeki trans topluluğun protestolarına devam edeceğini söyledi.

“Kimliğim hastalık değil”

LGBTİ+ aktivistleri, bu kapsamda kitlesel olarak son olarak Uluslararası Homofobi, Bifobi, Transfobi, İnterfobi Karşıtı Gün'e (IDAHOBIT) denk gelen 17 Mayıs Cuma günü, ülkenin Sağlık Bakanlığının önünde bir araya geldi.

PinkNews’te yer alan habere göre, geçtiğimiz hafta ise yüzlerce kişi “Bizim hayatlarımız da değerli”, “Artık damgalama yok” ve “Kimliğim hastalık değil” yazan pankartlarla başkent Lima'da toplandı. 

2023 yılında yapılan bir anket, Peruluların yüzde 81'inin trans erkek ve kadınların toplumda "büyük oranda" ayrımcılığa maruz kaldığına inandığını gösterdi. (TY)

Peru evlililik eşitliği trans hakları
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