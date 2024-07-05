Peru'da “insanlığa karşı suçlara” zamanaşımı getirildi

Peru Kongresi, 2002 öncesinde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar için zamanaşımını öngören yasayı onayladı.

Kongre'de yapılan oylamada kabul edilen yasa, ülkede 1980-2000 arasında binlerce kişinin hayatını kaybettiği iç çatışmalarda işlenen suçları kapsıyor.

600 dava üzerinde etkisi olacak

Yasa, "1 Temmuz 2002'den önce işlenen savaş suçları ya da insanlığa karşı suçlar nedeniyle hiç kimsenin yargılanamayacağını ve cezalandırılamayacağını" belirtiyor.

Peru savcılığına göre, bu yasanın 550 kişi ve 600 dava üzerinde doğrudan etkisi olacak. Yasanın yürürlüğe girmesi için Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'nin onayı gerekiyor.

Bu karar, aralarında eski Devlet Başkanı Alberto Fujimori ve emekli askeri personelin de bulunduğu, 1980-2000 döneminde binlerce kişinin hayatını kaybettiği iç çatışma nedeniyle suçlanan ya da bu suçlardan hüküm giyen kişileri ilgilendiriyor.

10 yılda 70 bini aşkın kişi öldürüldü Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu'nun (CVR) tahminlerine göre, Peru'da 1980 ila 1990 arasındaki 10 yıllık zaman diliminde 70 bini aşkın kişi, operasyonlar ve saldırılarda hayatını kaybetti. Aydınlık Yol örgütü, 1970’lerden itibaren bölgede gücünü artırarak 1980'lerde Abimael Guzman liderliğinde silahlı mücadeleye başladı. Devletin 1990'lı yıllardan itibaren başlattığı operasyonlarında örgütün liderleri yakalandı, geri kalan üyeleri, ülkenin güneyindeki Apurimac Vadisi'nin kokain üretimi yapılan küçük bölgelerine dağıldı. Örgütün kurucularından Guzman ile 10 önemli üyesi Nisan 2002'de yakalanarak hapsedildi. Peru'da örgütle ilgili son olarak 14 Ekim 2010'da üst düzey komutanlardan Edgar Mejia ve Şubat 2012'de ise Florindo Flores yakalandı.

(AS)