Peru'da Başbakan Otarola yolsuzluk iddiaları nedeniyle istifa etti

Peru Başbakanı Alberto Otarola, hakkındaki yolsuzluk iddiaları nedeniyle görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Otarola, basına yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Dina Boluarte ile görüşmesinin ardından başbakanlık görevinden istifa ettiğini belirtti.

İddialarla ilgili Peru'nun eski Cumhurbaşkanı Martin Vizcarra'yı suçlayan Otorala, “Hükümeti rahatlatmak için bu kararı aldım. Tüm soruşturmalara açığım ve bütün bunların arkasında Bay Martin Vizcarra'nın olduğundan hiç şüphem yok” dedi.

Kendisine yönelik yolsuzluk iddialarını hiçbir şekilde kabul etmediğini vurgulayan Otarola, “Hayatım ve profesyonel kariyerim boyunca ahlakı, etiği ve hukukun üstünlüğüne daima inandım” diye konuştu.

Savcılık soruşturma başlattı

Euronews’un haberine göre, Peru’da bir televizyon programında, Otarola'nın hükümet için arşiv ve idari işler yapmak üzere toplam 14 bin dolar değerinde iki sözleşme imzalayan 25 yaşındaki Yazire Pinedo adlı bir kadınla yaptığı konuşmanın kayıtları yayınlandı.

Kayıtlardan birinde Otarola olduğu öne sürülen kişi, kamu ihalesi almakla ilgili zorluklardan bahsediyor.

Yazire Pinedo dün yaptığı açıklamada, Otarola ile sızdırılan görüşmelerin bakan olmadan önceki döneme, 2021 yılına ait olduğunu söyledi.

Ses kayıtlarının ortaya çıkması üzerine harekete geçen savcılık, başbakan hakkında yolsuzluk iddiasıyla ön soruşturma başlatıldığını bildirmişti.

Peru basınına göre, Otarola, devletle yapılan usulsüz bir sözleşmede eski iş ortağına kolaylık sağlamakla da suçlanıyor. (AS)