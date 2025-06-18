Perre Çocuk ve Kent Bienali'ni ziyaret etmek için son iki gün

Adıyaman’da çocukların katılımıyla hayata geçirilen Perre Çocuk ve Kent Bienali 13 Haziran Cuma günü açıldı. Bienal, sanat ve çocuk katılımı yoluyla "çocuk dostu bir kent nasıl olur?" sorusuna güçlü bir yanıt sunuyor.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın (İKSV), Avrupa Birliği desteğiyle yürüttüğü Ortaklaşa: Kültür, Diyalog ve Destek Programı kapsamında; Şehir Dedektifi Kent, Çevre ve Sanat Derneği ve Adıyaman Belediyesi ortaklığında gerçekleşen Perre Çocuk ve Kent Bienali, 13-20 Haziran tarihleri arasında Adıyaman’da ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çocukların söz hakkını sanatla büyütmek

6 Şubat depreminin ardından, Adıyaman’da çocukların yaşadıkları kentle kurdukları ilişkiyi güçlendirmek ve deprem sonrası zarar gören kentsel bellekle kültürel aidiyeti yeniden kurmak amacıyla yola çıkan Perre Çocuk ve Kent Bienali, adını Adıyaman’ın kültürel miras alanlarından biri olan Perre Antik Kenti’nden alıyor.

Adıyaman’da kartala karakuş deniyor. Perre Çocuk ve Kent Bienali’nin ilk teması çocukların tercihi ile “Karakuş’un Gözü” olarak belirlendi. Sergiye adımını atan herkesi çocukları önemseyen bir şehir kurmak için Karakuş’un kanadına davet ediyor.

Sekiz ay süren hazırlık sürecinde, Şehir Dedektifi ekibi ve davetli sanatçılar çocuklarla birlikte farklı sanat ve tasarım atölyeleri yürüttü. Burçin Çıngay, Büşra Kuruçay, Damla Sandal, Elif Ertekin, İpek Kay, Gizem Kıygı, Neval Tarım, Kod AI ekibinden Berfin Büyüktaş, Fatma Ateş, Zeynep Çam, Zeynep Kaplan ile yürütülen atölyelerde; kentsel hafıza, ses peyzajı, stop motion, temel tasarım, kentsel ekoloji, kültürel miras ve kolektif üretim temaları etrafında çalışmalar gerçekleştirildi.

Çocuklar atölyelerde; çizimler, maketler, ses kayıtları, animasyonlar, kolajlar ve performanslar üreterek hem hayal ettikleri kenti kurguladılar hem de mevcut kente dair gözlemlerini ortaya koydular.

Bienalin sanatçıları çocuklar

Bienalin açılışı, katılımcı çocuklardan Elisa Karakeçili ve Muhammed Mustafa Deniz ile Şehir Dedektifi Kurucu Direktörü Gizem Kıygı’nın konuşmalarıyla gerçekleşti.

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ise, Adıyaman’ın çocuk dostu bir kent olması yolunda çocukların bienalde ortaya koydukları çalışmalardan ilham alacaklarını ifade etti.

Açılışta ayrıca Mordem Sanat’ın yaptığı kukla atölyesi ile bienali ziyaret eden çocuklar birer kukla sahibi oldular. Her çocuk kendi kumaşını ve yüzünü seçerek bir kukla yaptı bu günün anısı olarak sakladılar.

Kommagene Kültür Merkezi Perre Çocuk ve Kent Bienaline Ev Sahipliği Yapıyor

13-20 Haziran tarihleri boyunca sürecek bienal kapsamında, çocukların atölyelerden çıkan üretimleri Adıyaman Kommagene Kültür Merkezi'nde sergileniyor.

Bienal boyunca film gösterimleri, Perre Antik Kenti’nde çocuklarla performatif geziler, çocuk koroları, konserler ve kamusal etkinlikler de ziyaretçilerle buluşuyor.

Bu bienal, yalnızca bir sergi değil; afet sonrası yeniden inşa süreçlerinde çocukların sesini merkeze alan, iyileşme ve birlikte kurma pratiği olarak büyüyor.

(HA)