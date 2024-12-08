Perinçek'e Suriye soruşturması: Özgür Suriye Ordusunu terörist olarak niteledi

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek hakkında, canlı yayında Beşar Esad ile ilgili kullandığı sözler nedeniyle soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek hakkında 7/12/2024 tarihinde Tv100 isimli medya organında canlı yayın sırasında yapmış olduğu ve Devletimizin genel milli güvenlik politikasına aykırı şekilde, Suriye ülkesinde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusunu terörist olarak nitelediği ve Beşar Esed rejimini övücü sözleri nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturmaya başlanmıştır.”

Perinçek ne dedi?

"Suriye Ordusu 2011 yılından beri savaşıyor. 13 yıldır ABD, İsrail merkezli saldırıya direnen bir Arap cumhuriyeti var. Bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Bir yandan da Suriye'nin içerisinde PKK/PYD, HTŞ gibi örgütler de var.

Bu saldırı daha yeni başladı gibi bakmamak lazım. Savaş bitmedi onu söyleyebilirim. Bugün kimse bayram yapmasın. Savaş şimdi başlıyor. Rusya Büyükelçisi ile bu konuyu uzun uzun görüştüm. ‘ABD ve İsrail bile HTŞ’nin Şam’ı ele geçirmesinden kaygılı’ dedi."

Gürkan Hacır'ın "Türkiye sessiz kalmasa HTŞ bu kadar ilerleyebilir mi?" sorusuna Doğu Perinçek, şu yanıtı verdi:

“Beşar Esad’a Türkiye tarafından ‘Gel seninle birlikte Suriye’nin geleceğini planlayalım’ tavrı vardı. Beşar Esad buna razı olmadı"

Suriye'de Beşar Esad'ın gideceği ve 9 ay sonra seçim olacağı iddialarına ilişkin Doğu Perinçek, "Gelişmeler bu yönde gidiyor. Bu proje İran, Türkiye ve Rusya’nın ortak projesi" dedi.