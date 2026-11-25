Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Perihan Koca, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki Soğuksu Milli Parkı’nda anne bozayı ve yavrusunun öldürülmesine ilişkin açıklama yaptı.

“İnsan olanın kalbi dayanmıyor” diyen Koca, “Yaban hayata yönelik bu acımasız saldırı ne insani ne vicdani ne de hukuki olarak kabul edilecek bir şey değildir” ifadelerini kullandı.

Milli parkların kuruluş amacının yaban hayatını korumak olduğunu hatırlatan Koca, bozayıların uluslararası sözleşmelerle koruma altında bulunduğuna ve emziren anne hayvanların öldürülmesine yönelik hukuki yasaklara dikkat çekti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğündeki (DKMP) yöneticilerin liyakatini sorgulayan Koca, hayvanların öldürülmesinden kurumun yöneticilerini sorumlu tuttu.

Sarıyer'deki aslanın ardından Türkiye Vegan Derneği sordu: İzin verenler nerede?

“Milli parklar yaşatmak üzerine kurulmuştur”

ANKA’nın haberine göre, Koca, 24 Kasım’da Meclis’te düzenlediği basın toplantısında da milli parkların mesire alanlarına dönüştürülmesini ve insan kaynaklı atıkların hayvanların yaşam alanlarında bulunmasını eleştirdi.

Kızılcahamam’da yaşananların ardından Bursa’daki Uludağ Milli Parkı’nda da benzer bir öldürme girişiminde bulunulabileceğine ilişkin ihbarlar aldıklarını belirten Koca, Bursa DKMP Şefliğine ve Tarım ve Orman Bakanlığına uyarıda bulundu.

“Milli parklar yaşatmak üzerine kurulmuştur” diyen Koca, kurum yöneticilerine yaban hayatını ve ekosistemi koruma sorumluluklarını hatırlattı.

“Diğer yavrulara ne oldu?”

Hayvanların öldürülmesine ilişkin Meclis’e soru önergesi verdiğini hatırlatan Koca, Bakan Yumaklı’dan şu sorulara yanıt vermesini istedi:

Anne bozayı ve yavrusunu kim vurdu?



Hayvanların öldürülmesi talimatını kim verdi?



Diğer yavrulara ne oldu?



Olayla ilgili başlatıldığı belirtilen soruşturma hangi aşamada?

Bundan yıllar önce, Kızılcahamam Soğuksu Milli Parkı’nda bir çöp kenarında, neredeyse yavru bir kangal köpeği kadar boyunda iki bozayı ile karşılaştık. O gün onları gördüğümde içimde yaşadığım heyecanı tarif etmem gerçekten çok zor. Bizi görür görmez kaçtılar. Çünkü henüz bilmiyorlardı… Biz onlar için bir tehdit değil, aslında bir nevi sigortalarıydık. O günden itibaren gece gündüz o yavruları aradık. Ve onlara isim verdik: Kar ve Kış. Bu ikiz kardeşlerden Kar dişi, Kış ise erkekti. Erkek olan ve Kış ismini verdiğimiz bozayı, aynı kış mevsimi gibi çetin bir karaktere sahipti. Vahşi doğada yetişkin erkek ve iri bozayılar genellikle insanlardan uzak, yüksek rakımlı bölgelerde gözlemleniyor. Dişi ve yavrulu bozayılar ise insan yerleşimlerine daha yakın bölgelerde görülüyor. Aslında haberlerde gördüğümüz, kimi zaman bir bahçeye girip armut yiyen, kimi zaman arılara gelip balları alan o ayılar… çoğu zaman bir anne. Tek amaçları yavrularını doyurabilmek. Belki de bu yüzden, bu kadar tehdidin arasında hayatta kalma mücadelesi verebiliyorlar. Onların hikâyesine tanık oldukça sadece fotoğraflarını çekmediğimi, hayata dair de çok şey öğrendiğimi fark ettim. Zaman geçti… Erkek olan o yavru bozayı büyüdü ve alanı terk etti. Uzaklara gitti. Dişi olan Kar ise bugün dünyaya üç yavru getirdi. Ve bu yavrulara da isim verdik: Pati, Ova ve Paşa. Duygu ve düşüncelerimi tarif etmekte gerçekten zorlanıyorum. Bu hikâyeyi en kısa zamanda sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Ve tekrardan tüm annelerimizin Anneler Günü’nü kutluyorum. ❤️ #AnnelerGünü — Doğanay Vural (@doganayvurall) May 10, 2026

Ne olmuştu? Patidio’nun haberine göre, Soğuksu Milli Parkı’nda üç yavrusuyla birlikte yaşayan ve Kar adı verilen anne bozayı ile yavrularından biri öldürüldü. Diğer iki yavru ise kaçarak kurtuldu. Yaban hayatı fotoğrafçısı Doğanay Vural, hayvanların insanlar açısından tehlike oluşturduğunun bilimsel olarak tespit edilip edilmediğini ve öldürme kararı öncesinde uzman görüşüne başvurulup başvurulmadığını sordu. Koca, olaya ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması istemiyle yedi sorudan oluşan yazılı soru önergesi verdi. Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 Kasım’da olaya ilişkin idari soruşturma başlatıldığını ve Teftiş Kurulunun görevlendirildiğini duyurdu. Bakanlık, anneleri öldürülen diğer iki yavrunun bulunması ve koruma altına alınması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

(NÖ)