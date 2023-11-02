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Yayın Tarihi: 2 Kasım 2023 14:40
 ~ Son Güncelleme: 2 Kasım 2023 15:29
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Perihan Ekinci – Tarık Ziya Ekinci Doktora Bursu başvuruları devam ediyor

Başvurular en geç 30 Kasım 2023 tarihine kadar e-mail aracılığı ile yapılabilir. Başvuru sonuçları Mart ayı sonuna kadar adaylara e-mail aracılığı ile bildirilecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/02/perihan-ekinci-tarik-ziya-ekinci-doktora-bursu-basvurulari-devam-ediyor.jpg

İsmail Beşikci Vakfı, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında ve Kürt çalışmaları kapsamında kabul edilebilecek bir konuda çalışan bir doktora adayına, “Perihan Ekinci - Tarık Ziya Ekinci Doktora Bursu” verecek.

Burs programı, Kürt çalışmalarına katkı sunmak ve bu alanda emek veren genç araştırmacıları desteklemek amacıyla düzenleniyor. Burs duyurusu iki senede bir, sonu tek sayıyla biten yıllarda tekrar yapılacak.

Başvuracak adayların özgeçmişleri ve tez konularının fizibilitesi, orijinalliği ve alana olan katkısı göz önünde bulundurulacak  jüri tarafından değerlendirilecek.

Bursu kazanan adaya 18 ay boyunca tez yazımı için aylık 3.000 TL ödenecek. Başvurular en geç 30 Kasım 2023 tarihine kadar e-mail aracılığı ile İBV’ye yapılabilir. Başvuru sonuçları Mart ayı sonuna kadar adaylara e-mail aracılığı ile bildirilecek.

Başvuru ve daha fazla bilgi için, tıklayın

(FD)

Perihan Ekinci-Tarık Ziya Ekinci Bursu İsmail Beşikçi Vakfı (IBV)
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