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HABER
Yayın Tarihi: 28 Haziran 2024 12:21
 ~ Son Güncelleme: 28 Haziran 2024 14:32
1 dk Okuma

Pera Müzesi’nden Yeni Akit Gazetesi'ne yanıt

Pera Müzesi, LGBTİ+ Onur Ayı etkinlikleriyle ilgili “Koç’un eniştesinden homolara özel gösterim” başlığıyla haber yapan Yeni Akit’e yanıt verdi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Pera Müzesi’nden Yeni Akit Gazetesi'ne yanıt
Fotoğraf: Pera Müzesi'nin sitesi

Yeni Akit Gazetesi, “hiçbir şeyden korkmuyorum” başlığıyla LGBTİ+ Onur Ayı süresince İstanbul Pera Müzesi Oditoryumu’nda gösterilecek olan film programını “Koç’un eniştesinden homolara özel gösterim” başlığıyla 21 Haziran’daki nüshasında hedef gösterdi.

“Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlığa destekler sürüyor. Onursuzluklarını sözde ‘onur ayı’ adı altında meşrulaştırmaya çalışan sapkın homolara bir destek de Koç’un eniştesinden geldi,” benzeri ayrımcı ve nefret söylemi ifadelerinin yer aldığı habere Pera Müzesi yanıt verdi.

Pera Film Onur Ayı’nı kutluyor
Pera Film Onur Ayı’nı kutluyor
21 Haziran 2024

“Toplumsal hayata katkıda bulunmak”

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin Yeni Akit’e yanıtı şöyle:

“Yeni Akit Gazetesi’nin 21 Haziran 2024 Cuma günkü nüshasında “Rahmi Koç’un Eniştesinden Sapkın Seans” başlıklı yazıda yer alan Sayın İnan Kıraç’la ilgili beyanın Sayın Kıraç’la hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın kurucusu Sayın İnan Kıraç, kültüre, sanata ve profesyonel yönetime duyduğu saygı gereği Pera Müzesi’nde yer alan hiçbir programa müdahale etmemiş olup program, Pera Müzesi yönetimi ve Pera Film Programı Seçici Kurulu tarafından hazırlanarak hayata geçirilmiştir.

Pera Müzesi, kuruluş amaçlarına uygun olarak, toplumsal hayata katkıda bulunmak amacıyla kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını nitelikli etkinliklerle sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (TY)

Pera Müzesi onur ayı onur haftası yeni akit hedef gösterme nefret söylemi
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/haber/yeni-akit-charlie-hebdo-haberi-nedeniyle-sendika-orgu-hedef-gosterdi-292287
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13 Aralık 2022
/haber/basin-konseyi-nden-yeni-akit-in-kopek-haberlerine-kinama-271345
AYM'den Yeni Akit Kararı: Basın İlan Kurumu'nun Resmi İlan Kesintisi İfade Özgürlüğünün İhlali
11 Mart 2020
/haber/aym-den-yeni-akit-karari-basin-ilan-kurumu-nun-resmi-ilan-kesintisi-ifade-ozgurlugunun-ihlali-221219
Yeni Akit’e AYM’den Ret: Haber Gerçeğe Uygun Değil
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/haber/hdp-den-yeni-akit-e-tekzip-212180
Kaos GL'den Yeni Akit'e Suç Duyurusu
31 Aralık 2018
/haber/kaos-gl-den-yeni-akit-e-suc-duyurusu-204031
Yeni Akit'in Hedef Gösterdiği Sergi Afişine Sansür
10 Şubat 2016
/haber/yeni-akit-in-hedef-gosterdigi-sergi-afisine-sansur-171989
MEDYADA NEFRET SÖYLEMİ
Yeni Akit'in "Sapkın" Haberine Dava
15 Temmuz 2013
/haber/yeni-akit-in-sapkin-haberine-dava-148485
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