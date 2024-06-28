Pera Müzesi’nden Yeni Akit Gazetesi'ne yanıt

Yeni Akit Gazetesi, “hiçbir şeyden korkmuyorum” başlığıyla LGBTİ+ Onur Ayı süresince İstanbul Pera Müzesi Oditoryumu’nda gösterilecek olan film programını “Koç’un eniştesinden homolara özel gösterim” başlığıyla 21 Haziran’daki nüshasında hedef gösterdi.

“Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlığa destekler sürüyor. Onursuzluklarını sözde ‘onur ayı’ adı altında meşrulaştırmaya çalışan sapkın homolara bir destek de Koç’un eniştesinden geldi,” benzeri ayrımcı ve nefret söylemi ifadelerinin yer aldığı habere Pera Müzesi yanıt verdi.

Pera Film Onur Ayı’nı kutluyor

“Toplumsal hayata katkıda bulunmak”

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi’nin Yeni Akit’e yanıtı şöyle:

“Yeni Akit Gazetesi’nin 21 Haziran 2024 Cuma günkü nüshasında “Rahmi Koç’un Eniştesinden Sapkın Seans” başlıklı yazıda yer alan Sayın İnan Kıraç’la ilgili beyanın Sayın Kıraç’la hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın kurucusu Sayın İnan Kıraç, kültüre, sanata ve profesyonel yönetime duyduğu saygı gereği Pera Müzesi’nde yer alan hiçbir programa müdahale etmemiş olup program, Pera Müzesi yönetimi ve Pera Film Programı Seçici Kurulu tarafından hazırlanarak hayata geçirilmiştir.

Pera Müzesi, kuruluş amaçlarına uygun olarak, toplumsal hayata katkıda bulunmak amacıyla kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını nitelikli etkinliklerle sürdürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” (TY)