Pera Müzesi’nden iki yeni sergi: “Gelecek Hatıraları” ve “Tam Yerinden”

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi sonbaharı iki yeni sergiyle karşıladı.

“Gelecek Hatıraları” ve “Tam Yerinden” sergilerinin basın toplantısı bugün Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü M. Özalp Birol, Pera Müzesi Süreli Sergiler Yöneticisi Begüm Akkoyunlu Ersöz, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yöneticisi Gülru Tanman ve küratörler Ulya Soley ile Çiğdem Kafescioğlu’nun katılımıyla Pera Müzesi’nde gerçekleşti.

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü M. Özalp Birol’un konuşmasıyla başlayan toplantıda, Birol ilk olarak vakfın kurucularından Suna Kıraç’tan bahsetti ve hazırlıkları yaklaşık iki yıl süren “Gelecek Hatıraları” sergisiyle Cumhuriyet’in 100. yılına dikkat çekti.



Birol’dan sonra Pera Müzesi Süreli Sergiler Yöneticisi Begüm Akkoyunlu Ersöz, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yöneticisi Gülru Tanman ve küratörler Ulya Soley ile Çiğdem Kafescioğlu, sergilerin içeriklerine ve hazırlık süreçlerini anlattı.





Gelecek Hatıraları

Söz konusu sergilerden, müzenin Kütahya Çini ve Seramikleri Koleksiyonu’nu oluşturan Suna Kıraç’ın anısına düzenlenen “Gelecek Hatıraları” sergisi hafıza ile gelecek tahayyülleri arasındaki bağları araştırırken, “Tam Yerinden” sergisi İstanbul’a panoramik bakan sanatçıların eserleri ve gündelik nesnelerden oluşturulmuş bir seçkiyi sanatseverlerin ilgisine sunuyor.



Küratörlüğünü Ulya Soley’in yaptığı Gelecek Hatıraları sergisinde, belli bir mekân ve zamanı hatırlatan veya koleksiyonu yapılan nesnelerin kültürel ve sembolik anlamı, bölgenin hafızasını birbirine örüyor.



Sergiye katılan sanatçılar arasında Adriana Varejão, Aslı Çavuşoğlu, Bilal Yılmaz, Burçak Bingöl, Candice Lin, Deniz Eroglu, Elif Uras, Francesco Simeti, Jorge Otero-Pailos, Livia Marin, Metehan Törer, Neven Allgeier, oddviz, Skuja Braden, Taner Ceylan, Volkan Aslan, Yasemin Özcan ve Zsófia Keresztes var.

Sergi, Suna Kıraç’ın 1980’li yıllardan başlayarak Osmanlı kültürünün gölgede kalmış bir üretim alanı olan Kütahya çini ve seramiklerinden oluşan seramik koleksiyonunu güncel sanatla buluşturuyor. Küratör Ulya Soley, vakıf koleksiyonundan seçtiği eserlerle dünyanın pek çok farklı ülkesinden sanatçıların işlerini bir araya getirerek, yerel motifleri uluslararası arenaya taşıyor.





İstanbul’un konumu

Çiğdem Kafescioğlu, K. Mehmet Kentel ve M. Baha Tanman’ın küratörlüğünde hazırlanan “Tam Yerinden: İstanbul’a Panoramik Bakışın Tarihi” sergisi ise izleyiciyi, panoramik bakışın erken modern döneme uzanan tarihini ve İstanbul’un bu tarih içerisindeki konumunu yeniden düşünmeye davet ediyor.

Basın toplantısında serginin hazırlık aşamasını anlatan Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kültür ve Sanat İşletmesi Genel Müdürü M. Özalp Birol, sergi hazırlıklarının yaklaşık beş yıllık bir geçmişe dayandığını söyledi. Sergiye ilham veren eser, doktor ve araştırmacı yazar Müfid Ekdal’ın koleksiyonunda yer alan ve oğlunun 2018’de Suna ve İnan Kıraç Vakfı’na bağışladığı, tahminen 19. yüzyılda yapılmış olan 360 derecelik bir İstanbul manzarası panoraması.







Üç buçuk metre uzunluğunda ve Galata Kulesi’inden çizilen bu panoramayı, sergide interaktif bir deneyim alanında ve 3D animasyonla birlikte izlemek mümkün.

İstanbul’a panoramik bakan Barker, Gudenus, Schranz, Melling, Dunn, Robertson gibi sanatçıların eserlerinden bir seçkinin bir araya geldiği sergide, daha önce hiç teşhir edilmemiş ve yayımlanmamış erken 19. yüzyıl panoramalarından bir eser de ilk kez gün yüzüne çıkıyor.