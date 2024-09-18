Pera Müzesi'nden sonbahara iki yeni sergi

Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında “Hesaplar ve Tesadüfler: Macaristan Ulusal Bankası Koleksiyonu’ndan Algoritma Sanatı” sergisiyle eşzamanlı olarak “Vera Molnár’ın İzinde” sergisini 19 Eylül 2024 - 26 Ocak 2025 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşturuyor.

Sanat ve matematiğin kesişimi: “Hesaplar ve Tesadüfler”

“Hesaplar ve Tesadüfler” sergisi, algoritma ve bilgisayar sanatının öncü isimleri Vera Molnár, Dóra Maurer ve Gizella Rákóczy’nin eserlerinden oluşuyor. Serginin küratörlüğünü ise Kinga Rózsa Hamvai üstleniyor.

Molnár’ın bilgisayar sanatı üzerindeki önemli etkisine odaklanan sergi, Maurer ve Rákóczy’nin sanatsal pratiklerinin algoritma ve matematiğin entegrasyonu ile soyutlamanın sınırlarını genişletmesinin de izini sürüyor.

Sanatseverler, sergide, sanatçıların yenilikçi yaklaşımlarını gözlemlerken Macar geleneğinin izlerini sürme şansı da buluyor. Küratör Kinga Rózsa Hamvai, sergi sayesinde, üç değerli sanatçıyı tanıtıp aralarındaki benzerlikleri keşfetmeye çalıştıklarını belirtiyor.

Bir Ustaya Saygı Duruşu: “Vera Molnár’ın İzinde”

Geçen yıl 99 yaşında hayata veda eden Vera Molnár’ın eserleri, 2024 Türk-Macar Kültür Yılı kapsamında İstanbul Pera Müzesi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Sergi, Vera Molnár’ın çalışmaları ve ondan etkilenen 16 güncel sanatçının yapıtlarını bir araya getiriyor. Serginin küratörlüğünü Richard Castelli ve Zsófia Máté üstleniyor.

Bilgisayarı hem bilimin hem de sanatın sınırlarını genişleten resimler üretmek için bir araç olarak kullanan Molnár, çalışmalarında düzen ve düzensizlik, yapı ve özgürlük gibi ikiliklerden besleniyor.

Molnár’ın çalışma yöntemlerini kullanarak ve ona atıfta bulunarak video, artırılmış gerçeklik gibi güncel medya araçlarını kullanan sanatçılar arasında Antoine Schmitt, Refik Anadol, Peter Beyls, Erwin Steller, Mark Wilson, Casey Reas, Arno Beck, aurèce vettier, Iskra Velitchkova, Mario Klingemann, Nake Frieder, Patrick Lichty, Samuel Yan, Snow Yunxue Fu, Tamiko Thiel ve u2p050 bulunuyor.

Josef Broich öncülüğündeki sergi, Stiftung für Kunst und Kultur e.V. ve Broich Digital Art Foundation iş birliğiyle gerçekleşiyor.

Vera Molnár hakkında 1924 Budapeşte, Macaristan’da doğumlu, dijital medya çalışmalarıyla öne çıkan Macar-Fransız sanatçı. 1960’larda, Sorbonne Üniversitesi’nin bilgisayar merkezinde yaptığı sistematik görsel serilerinin çizimleriyle, dijital işler üreten ilk sanatçılardan biri oldu. sanatçı olan eşiyle beraber Fortran programlama dilinde yazılan benzersiz bir sistem olan ve algoritmada “%1 düzensizliğe” izin veren “Molnárt sistemi”ni geliştirdi. Cézanne’ın Mont Sainte-Victoire adlı eseri, Dürer’in Melancolia I’inden alıntılanmış sihirli kare çeşitlemeleri ve Klee, Monet, Mondrian ve Malevich eserlerinin yeniden yorumlamalarından oluşuyor.

(ADÇ/VC)