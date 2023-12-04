Pera Film’den yeni program: Kameranın Hakikati

Pera Film, Altyazı Sinema Dergisi işbirliği ile, editör ve sinema yazarı Aslı Ildır küratörlüğünde "Cinéma Vérité: Kameranın Hakikati" programını sunuyor.

Sovyet sinemacı Dziga Vertov’un Kino Pravda terimiyle aynı anlama gelen ve Türkçeye “sinema gerçek” olarak çevrilen cinéma vérité, ilk olarak Jean Rouch ve Edgar Morin imzalı "Bir Yaz Güncesi" ile ortaya çıktı. Bir tür "sinema gerçeği deneyi” olarak addedilen bu akım kameranın kurup temsil ettiği gerçekliği ya da "sinemanın gerçeğini" sorgulamayı hedefliyor.

Kavram ayrıca, kameranın varlığının hissedildiği ve kadrajın içinde gerçekleşenlere müdahale edip onları değiştirirerek, yönetmenin katılımcılarla etkileşime geçmesine ve onlara soru sormasına olanak tanıyor.

Akımın hem klasik hem de yakın dönem örneklerine yer veren seçki, ABD ve Fransa'nın yanı sıra, Meksika ve Şili gibi ülkelerden filmleri izleyiciyle buluşturuyor.

Program

15 Aralık, 20.00

Bir Yaz Güncesi

Antropolog ve yönetmen Jean Rouch ile sosyolog Edgar Morin’in birlikte çektiği belgesel, cinéma vérité akımının ilk örneklerinden. Film, Rouch ve Morin'in insanların kamera karşısında içten davranıp davranamayacaklarını tartışmalarıyla başlar.

16 Aralık, 16.00

Tamamlanmamış Günlük

Marilú Mallet’in Şilili bir göçmen olarak Kanada'da yaşadığı deneyimleri konu edinen belgesel, yönetmenin Şili'den sürgün edildikten dokuz yıl sonra çektiği dokunaklı bir otoportre niteliğinde. Anlatı, Mallet'in yabancı bir ülkede yaşadığı derin yalnızlık duygusunu yansıtan bir film yapma çabası etrafında şekilleniyor.

17 Aralık, 15.00

Güzel Mayıs

Cezayir Savaşı'ndan kısa bir süre sonra 1962 baharında Paris sokaklarında çekilen film, kent sakinleriyle yapılan bir dizi sokak röportajından oluşuyor. İnsanların dönemin sosyal ve siyasi meselelerine karşı tutumunu mercek altına alan belgesel, refah, hoşgörü, ekonomik fırsatlar ve özgürlük gibi evrensel ideallere değinerek mutluluk kavramının anlamını araştırıyor.

23 Aralık, 16.00

Bu Bir Aşk Hikayesi Değil: Pornografi Hakkında Bir Film

Porno endüstrisine eleştirel bir bakış atan bu belgesel, yönetmen Bonnie Sherr Klein ve sonradan gazeteci olan eski striptizci Lindalee Tracy’nin bu dünyayı tüm yönleriyle ele almak için çıktıkları yolculuğu takip ediyor.

30 Aralık, 16.00

Şeytan Asla Uyumaz

Lourdes Portillo imzalı belgesel film, Portillo'nun, amcası Oscar'ın önce kalp krizi, ardından intihar olarak değerlendirilen ölüm haberini almasıyla başlar.

Program kapsamındaki film gösterimleri indirimli müze giriş bileti ile izlenebilir ve online satış mecraları ile Pera Müzesi resepsiyonundan temin edilebilir.

Programın tamamına erişmek için tıklayın. (TY)