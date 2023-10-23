Pera Film’den “İşgallerin Gölgesinde”

Pera Müzesi Film ve Video Programları, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918-1923 sergisine paralel olarak hazırladığı “İşgallerin Gölgesinde” programında izleyiciyi, sinema tarihinin dönüm noktalarından biri olan İtalyan Yeni Gerçekçiliği’nin doğduğu yıllara götürüyor.

Akımın öncü figürlerinden Roberto Rosellini’nin 1945-1948 yılları arasında, İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından çektiği Savaş Üçlemesi’ni izleyiciyle buluşturan program, savaşın şehirler ve toplumlar üzerinde yarattığı etkilerin izlerini sürüyor.

Roma Açık Şehir, Hemşehri ve Almanya Sıfır Yılı filmlerinden oluşan üçlemede çoğunlukla amatör oyuncula yer alıyor.

İşgal altında ya da “Meşgul Şehir” İstanbul

İnsan manzaraları

Üçlemenin ilk filmi olan Roma Açık Şehir (1945), Nazi işgali altındaki kentte günlük hayatı ve direnişi perdeye taşıyor. 1946’da Cannes Film Festivali’nde Büyük Ödül’ü kazanan ve yeni gerçekçi sinemanın ilk örnekleri arasında yer alan film, baskıcı rejimin yarattığı tehlike ve ikilemlerle yüzleşirken özgürlük mücadelesi veren sıradan insanların hikâyelerine odaklanıyor.

Üçlemenin ikinci filmi Hemşehri (1946), II. Dünya Savaşı’nın son evrelerinde İtalya’nın kurtuluşu esnasında ülkenin altı farklı şehrinde yaşanan hikâyeleri takip ediyor. Savaş Üçlemesi’nin son halkası Almanya Sıfır Yılı (1948) ise savaş sonrası harabeye dönmüş Berlin sokaklarında yaşanan sefaleti, 12 yaşındaki bir çocuğun trajik öyküsü üzerinden izleyiciye aktarıyor.







“İşgallerin Gölgesinde” film programıyla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayın.

Daniel-Joseph MacArthur-Seal ve Gizem Tongo’nun küratörlüğünde, uluslararası bir danışma kurulunun katkısıyla hazırlanan “Meşgul Şehir: İşgal İstanbul’unda Siyaset ve Gündelik Hayat, 1918-1923” sergisi ise 26 Aralık’a kadar ziyarete açık.

(TY)