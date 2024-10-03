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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 3 Ekim 2024 13:44
 ~ Son Güncelleme: 3 Ekim 2024 13:44
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Pera Film’den Cadılar Bayramı’na özel program

Pera Film, Cadılar Bayramı'nın ürkütücü atmosferine kapılarını araladığı yeni programı “Korkunun Yüzleri”ni duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Pera Film’den Cadılar Bayramı’na özel program
"Günah Tohumu" filminden bir kare.

Pera Film, Cadılar Bayramı'na özel yeni programını açıkladı.

Korku sinemasından iki kült filme yer verilen program, 18-31 Ekim 2024’te Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşecek.

Programda, Stephen King’in romanından yönetmen Brian De Palma tarafından uyarlanan, toplumsal baskılara karşı trajik bir isyanın öyküsünü işleyen Günah Tohumu ve gençlik korkularını, daha derin bir varoluşsal tehdide dönüştürerek izleyiciyi kaçınılmaz bir endişeyle yüzleştiren David Robert Mitchell imzalı Peşimdeki Şeytan izlenebilir.

Günah Tohumu

Stephen King’in ünlü romanından, usta yönetmen Brian De Palma tarafından sinemaya uyarlanan bu korku klasiği; ergenlik, zorbalık ve dışlanmanın yarattığı tahribatları irdeleyen karanlık bir büyüme hikâyesini takip ediyor.

Peşimdeki Şeytan

Jay Height, sıradan bir hayat süren 19 yaşında bir genç kadın. Yeni tanıştığı Hugh ile yaşadığı romantik bir buluşma, korkunç bir kâbusa dönüşür. Hugh, Jay'e, cinsel ilişki yoluyla lanet bulaştırmıştır. Jay’i adım adım takip edip ona yaklaşmaya çalışan doğaüstü bir varlık, eğer Jay'e ulaşırsa, genç kadının hayatını sonlandıracaktır.

“Toplumsal dışlanma, yalnızlık ve görünmez tehditler… Korku, sadece bir dehşet kaynağı değil, aynı zamanda insan doğasının derinlerine ve karanlık köşelerine açılan bir pencere, bilinçaltının en eski izlerini taşıyan kaçınılmaz bir duygu. Korkunun Yüzleri, sıradan hayatların kâbusa dönüştüğü, bastırılmış duyguların en korkunç şekillerde açığa çıktığı iki karanlık büyüme hikâyesini bir araya getiriyor.” 

Programla ilgili detaylı bilgi için tıklayın. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
pera film korku sineması Stephen King
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