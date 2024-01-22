Pera Film'den yeni program: Yitik Zamanın Peşinde

"Zamanda asılı kalmış anların peşine takılmak, yalnızca anılardan başka hiçbir şey kalmadığında hatırlananlarla yüzleşmek... İnsanlar, sadece hatırlamaz; tıpkı tarihin yeniden yazılması gibi, anılarını da yeniden şekillendirir. Her anı, hafızamızın derinliklerinde yeniden canlanır ve bizi geçmişin, bazen de geleceğin, yeniden yorumlanmış hikâyeleriyle baş başa bırakır."

Pera Film’in "Gelecek Hatıraları" sergisine paralel düzenlediği film programı Yitik Zamanın Peşinde, geçmişte yaşadığı veya yaşadığını zannettiği anıların izini süren karakterlerin hikâyelerini takip ediyor.

Pera Müzesi’nden iki yeni sergi: “Gelecek Hatıraları” ve “Tam Yerinden”

Filmler

2-24 Şubat tarihleri arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşen program kapsamında yönetmen Wim Wenders’in yeni filmi "Mükemmel Günler", Chris Marker imzalı "Güneşsiz", bilim kurgu türünün kült yapımlardan "Gizemli Şehir", Orhan Pamuk’un ünlü romanı "Masumiyet Müzesi"nden uyarlanan "Hatıraların Masumiyeti" ve 2023 Cannes Film Festivali’nde En İyi İlk Film ödülünü kazanan "Altın Kozanın İçinde" izlenebilecek.

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