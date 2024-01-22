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KÜLTÜR SANAT
Yayın Tarihi: 22 Ocak 2024 16:40
 ~ Son Güncelleme: 22 Ocak 2024 16:41
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Pera Film'den yeni program: Yitik Zamanın Peşinde

“Gelecek Hatıraları” sergisine paralel düzenlenen film programındaki yapımlar, 2-24 Şubat tarihlerinde Pera Müzesi Oditoryumu’nda görülebilir.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Pera Film'den yeni program: Yitik Zamanın Peşinde
Görsel: "Güneşsiz" filminden bir kare

"Zamanda asılı kalmış anların peşine takılmak, yalnızca anılardan başka hiçbir şey kalmadığında hatırlananlarla yüzleşmek... İnsanlar, sadece hatırlamaz; tıpkı tarihin yeniden yazılması gibi, anılarını da yeniden şekillendirir. Her anı, hafızamızın derinliklerinde yeniden canlanır ve bizi geçmişin, bazen de geleceğin, yeniden yorumlanmış hikâyeleriyle baş başa bırakır."

Pera Film’in "Gelecek Hatıraları" sergisine paralel düzenlediği film programı Yitik Zamanın Peşinde, geçmişte yaşadığı veya yaşadığını zannettiği anıların izini süren karakterlerin hikâyelerini takip ediyor. 

Pera Müzesi’nden iki yeni sergi: “Gelecek Hatıraları” ve “Tam Yerinden”
Pera Müzesi’nden iki yeni sergi: “Gelecek Hatıraları” ve “Tam Yerinden”
25 Ekim 2023

Filmler

2-24 Şubat tarihleri arasında Pera Müzesi Oditoryumu’nda gerçekleşen program kapsamında yönetmen Wim Wenders’in yeni filmi "Mükemmel Günler", Chris Marker imzalı "Güneşsiz", bilim kurgu türünün kült yapımlardan "Gizemli Şehir", Orhan Pamuk’un ünlü romanı "Masumiyet Müzesi"nden uyarlanan "Hatıraların Masumiyeti" ve 2023 Cannes Film Festivali’nde En İyi İlk Film ödülünü kazanan "Altın Kozanın İçinde" izlenebilecek.

Programla ilgili detaylı bilgi için tıklayın. (TY)

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