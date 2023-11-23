Pera Film'den Dünya AIDS Günü seçkisi: Buradayım!

Pera Film, Dünya AIDS Günü’nde (1 Aralık) farkındalık yaratmak için başlattığı ve her yıl düzenlediği Buradayım! programına, çağdaş sanat organizasyonu Visual AIDS’in Tanıdığım Herkes Hasta seçkisi ile devam ediyor.

Tanıdığım Herkes Hasta, HIV’le yaşayanların deneyimlerine odaklanan, bazı hastalık ve engellilik biçimleri arasında bağlantı kuran sanatçıların ürettiği beş videoluk bir seçkiden oluşuyor.

Cyrée Jarelle Johnson'ın “Black Futures” adlı kitabında yer alan bir ifadeden esinlenen seçki, toplumların sağlık-hastalık ikilemi aracılığıyla bazı insanları nasıl damgaladığını ve dışladığını inceliyor.

Engelliliği normun bir istisnası olarak değil, ortak bir deneyim olarak görmeye davet eden program, HIV, COVID, akıl sağlığı ve yaşlanmayı kapsayan bir dizi temaya dikkat çekiyor.

Program

1 Aralık

20.00

Kalp Üfürümleri

Hong Kong'da yaşayan genç bir adam Dean ile yönetmen arasında geçen şiirsel bir diyalogdan oluşuyor. COVID salgınının ilk yıllarında doğuştan gelen bir engel ve HIV ile yaşamanın deneyimini aktaran Dean, düzenli tıbbi zorluklar karşısında benlik duygusunu ifade ediyor.

AID$’li Çocuk

1990 yılında HIV ile doğan Brezilyalı aktivist ve sanatçı Lili Nascimento'nun hikâyesini anlatıyor. Lili, AIDS endüstrisinde yerleşmiş kısıtlı imaj ve ideolojilerin ötesinde HIV ile yaşamaya ilişkin anlatıları genişletmek için çalışıyor.







Benim Yaptığım Yatak

Benim Yaptığım Yatak, yatağı bir hastalık ya da izolasyon alanı olmanın ötesinde bir teselli ve eylemlilik mekânı olarak sunuyor. HIV ile yaşayan iki Filipinli erkeğin ortak hikâyeleri aracılığıyla, pandemi salgınının ortasında bakım ve yenilenme biçimlerini araştırıyor.



Yaşlı Adam / Hasta Adam / Haykırış

San Francisco Körfez Bölgesi sanatçısı ve göçmen Ananias, yerel Danza de los Viejitos'u (Yaşlı Adamların Dansı) icra ediyor. Aslen bu dansın doğduğu Meksika'nın Michoacán şehrinden olan Ananias, dansın hareketlerini maneviyat, HIV'e bağlı uzun süreli engeller ve dünyada bir yer arayışı merceğinden yorumluyor.



Işığı Yitirmek

Işığı Yitirmek, bir enfeksiyon nedeniyle görme yetisini kaybetmiş sanatçının bu dünyada kalmak için verdiği acı savaşı anlatıyor. Deneysel bir otoportre olan video, körlüğün, uzun süreli HIV enfeksiyonunun ve onlarca yıllık antiretroviral ilaç tedavisinin kümülatif etkilerini yansıtarak sanatçının bedeninin çözülmesini ve parçalanmasını betimliyor.



7 Aralık’taki gösterimlerin saati 19.00. Tüm gösterim ve etkinliklere katılım ücretsiz ve 18+ uygulamasına tabi.

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