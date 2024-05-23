Pera'da “Ters Yüz"

Açıldığı 2005 yılından beri, üniversitelerle iş birliği yaparak gerçekleştirdiği gelenekselleşmiş sergileri kapsamında Pera Müzesi, “Ters Yüz PƎRⱯ” sergisiyle 20 sanatçı, mimar ve araştırmacıyı bir araya getirdi.

Yerel ve kâr amacı gütmeyen sanat mekânlarına odaklanan sergi, alternatif değerler üzerine düşünüyor, değerlendirmeler yapıyor.

Bauhaus Üniversitesi, Weimar ve Bremen Sanat Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen sergi, küresel kapitalist ilişkileri ve yerelleşmiş kültürel pratikleri araştırıyor.

18 Ağustos'a kadar açık aklacak sergi, “Küreseller”, “Basamaklar” ve “Spekülasyonlar” başlıklı üç bölümden oluşan "Ters Yüz PƎRⱯ", İstanbul, Ankara, İzmir, Tahran, Hong Kong, Osaka, Berlin, Weimar ve Almanya’nın diğer kentlerinden sanatçı, mimar ve araştırmacıları bir araya getiriyor.

Küratörlüğünü Bauhaus Üniversitesi, Weimar’dan Prof. Mona Mahall ve Yelta Köm ile Bremen Sanat Üniversitesi’nden Prof. Aslı Serbest’in üstlendiği sergi, mimarinin, kurumların kentsel çevreleriyle ilişkilerinde hem kurucu hem de açığa çıkarıcı bir rol oynayarak bu kurumların belirli bir yer ve zamanda nasıl aracılık ettiğini ve işlediğini inceliyor.

Sanatçı, mimar ve araştırmacıları bir araya getiren serginin katılımcıları arasında şu isimler yer alıyor: Anıl Aydınoğlu, Arın Aydın, Aslı Serbest, Ayça Tuğran, Çisel Karacebe, Celal Orkun Gözübüyük, Dorian Beer, Elizaveta Boucke, Elif İmre Bilgin, Helen Christina Hümmer, Iben Schneider, Jolina Mix, Jisu Kim, Kitman Yeung, Leonie Link, Mona Mahall, Negar Rahname, Talia Ölker, Yelta Köm, Yuhe Lin. (AÖ)