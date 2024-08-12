Pentagon’un gizli belgeleri, sırt çantasında bulundu

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Hava Kuvvetlerinde çalışan Türkiye ve ABD vatandaşı, elektrik mühendisi Gökhan G., gizli belgeleri saklamak suçlamasıyla FBI tarafından tutuklandı.

The Washington Post’un haberine göre, Meksika’ya gitmek üzereyken tutuklanan Gökhan G., çıkarıldığı mahkemede “Bana da sürpriz oldu” diye kendini savundu, gazete, Gökhan G.’nin şaşırmış olduğunu yazdı. Sorgusunda da aldığı belgelerin tarihi geçmiş belgeler olduğunu söyledi, suçlamaları reddetti.

“Toplam 3 bin 400 sayfa çıktı aldı”

FBI’ın hazırlayıp Virginia’daki federal mahkemeye sunduğu dosyada Gökhan G., üzerinde “çok gizli” ibaresi bulunan belgelerin işyerindeyken çıktısını almakla suçlanıyor. İş tanımı gereği bu belgelere erişimi bulunan mühendisin, belgeleri evine götürmek için ise izni bulunmuyor.

The New York Times, Gökhan G.’nin Hava Kuvvetlerinde işe başladığı 2020 yılından bu yana toplamda 3 bin 400 sayfa belgenin çıktısını aldığını yazdı. Habere göre sadece geçen hafta, 82’si “çok gizli” olan 406 sayfa belge çıktısı almıştı.

“Belgeleri, şeffaf alışveriş torbalarında çıkardı”

Şikayet dosyasına göre Gökhan G., Meksika, Puerto Vallarta’ya gideceği uçağına binmek üzere evinden çıkacakken yakalandı. Sırt çantasında “çok gizli” ibareli belgelerden bulundu. Evinde yapılan aramada yine çok gizli statüsündeki 155 sayfa belge bulundu.

Çıktısını aldığı belgeleri, şeffaf alışveriş torbalarıyla ofisinden çıkardığı ileri sürülüyor.

Virginia, Texas ve Florida’da evleri bulunan Gökhan G.’nin ikinci bir cep telefonu daha kullandığı da tespit edildi.

FBI Gökhan G.’nin neden bu belgelerin çıktısını alıp sakladığını ve neden Meksika’ya gittiğini halen araştırdıklarını belirtti.

Gökhan G. 5 yıl hapis ve 250 bin dolarlık bir para cezasıyla yargılanabilir.

(AS)