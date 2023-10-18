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Yayın Tarihi: 18 Ekim 2023 09:44
 ~ Son Güncelleme: 18 Ekim 2023 13:45
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Pentagon: Yardımlarımızın Hamas'ı hedef almak için kullanılacağına inanıyoruz

Pentagon Sözcüsü Singh, “İsrail'e, Gazze'deki Hamas'ı etkisiz hale getirmesi ve etkili bir şekilde geri püskürtmesi için ihtiyaç duyduğu güvenlik sistemlerini veriyoruz. Bu, masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/18/pentagon-yardimlarimizin-hamas-i-hedef-almak-icin-kullanilacagina-inaniyoruz.jpg
Fotoğraf: AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, basın toplantısında, İsrail’in hava saldırısıyla vurduğu Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne ilişkin soruları cevapladı.

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İsrail’e tam desteklerini yineleyen Singh, en az 500 sivilin öldüğü kaydedilen hastane saldırısıyla ilgili soruları, konuya ilişkin fazla bilgisi olmadığı şeklinde yanıtladı.

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Singh, ABD’nin İsrail’e verdiği askeri yardımlara hiçbir ön şart koşmadığına işaret ederek, “Kesinlikle İsrail'e, Gazze'deki Hamas'ı etkisiz hale getirmesi ve etkili bir şekilde geri püskürtmesi için ihtiyaç duyduğu güvenlik sistemlerini veriyoruz. Bu, masum sivillerin öldürülmesi anlamına gelmiyor” diye konuştu.

İsrailli yetkililerle yapılan görüşmelerde, savaş hukukunun uygulanmasının mutlak gerekliliğini yinelediklerini aktaran Singh, “İsrail'in çok yetenekli ve profesyonel bir ordusu var. Gazze'de kullandıkları güvenlik yardımının da doğru şekilde Hamas'ı hedef almak için kullanılacağına, aynı zamanda masum sivillerin insani yardım için gidebilecekleri alanlar aramasına olanak sağlanacağına inanıyoruz” dedi.

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Gazze’den tahliye

Singh, Gazze’de sivillerin ihtiyaç duydukları şeylere sahip olmalarını ve güvenli bölgelere tahliye edilebilmelerini sağlamak için İsraillilerle temaslarını sürdürdüklerini kaydetti.

İsrail’in Gazze'deki hastaneyi bombalaması konusunda Hamas’ı suçlayan Sözcü, Hamas’ın sivillerin bulunduğu yapıların içinde faaliyetlerini sürdürdüğünü savundu.

Singh, İsrail’in, masum sivillerin hedef alınmaması konusunda savaş hukukuna uyması gerektiğini düşündüklerini ve bu konuda güvenlerinin tam olduğunu anlattı.

“Elimde böyle bir veri yok”

Sözcü, Hamas saldırısını öngöremeyen ve daha önce de birçok insan hakları ihlaline neden olan İsrail ordusuna, ABD'nin neden bu kadar çok güvendiğini soran gazetecilere, "Uzun süreli bir müttefikliğimiz var" yanıtını verdi.

Singh, Hamas'ın komuta merkezlerini hastane gibi binaların içine kurduğunu belirtirken, bunun üzerine gazetecilerin "Bunu gösteren bir deliliniz var mı" şeklindeki ısrarlı sorularına da "Elimde böyle bir veri yok" cevabını verdi.

El-Ehli Baptist Hastanesi
El-Ehli Baptist Hastanesi'nde cenazelerin arasında basın toplantısı
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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini açıkladı.

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(AS)

Filistin-İsrail Savaşı El-Ehli Baptist Hastanesi
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