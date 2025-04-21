Pentagon: "Suriye'den 1.000'i aşkın askeri çekiyoruz"

Pentagon Baş Sözcüsü Sean Parnell "Suriye'deki Kuvvetlerin Birleşik Ortak Görev Gücü - Doğal Kararlılık Operasyonu Altında Birleştirilmesi" kapsamında ABD'nin askeri mevcudunun 1.000'in altına indirileceğini duyurdu.

Bu açıklamayla İsrail basınında ABD'nin Suriye'de bulundurduğu 2 bin askerin en az 600'ünü geri çekmeyi kararlaştırdığına ilişkin son günlerde yayımlanan haberler doğrulanmış oldu.

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ABD'nin IŞİD karşısında, "kontrolü altındaki toprakları da ele geçirmek suretiyle 2019'da elde ettiği başarıyı" da gözönüne aldığını belirten Parnell, ABD Savunma Bakanı'nın "Suriye'deki ABD kuvvetlerinin Birleşik Ortak Görev Gücü - Doğal Kararlılık Operasyonu altında Suriye'de belirli lokasyonlarda birleştirilmesini emretti[ğini]" açıkladı.

Parnell, "IŞİD'in bölgesel ve küresel çekiciliğini ve operasyonel kabiliyetini azaltmak için attı[kları] önemli adımları yansıt[tığını]" söylediği "Bu kasıtlı ve koşullara dayalı süre[cin] önümüzdeki aylarda ABD'nin Suriye'deki mevcudunu 1.000'in altına indirece[ğini]" dile getirdi.

Parnell son on yılda uluslararası koalisyonun elde ettiği önemli kazanımlara ek olarak "ABD Merkez Komutanlığı'[nın], son bir yılda IŞİD'in yeteneklerini daha da kısıtlama ve güç toplama kabiliyetini önlemeye yönelik onlarca hava saldırısı gerçekleştir[diğini]" anımsattı.

Pentagon Baş Sözcüsü, bu operasyon sürerken "ABD Merkez Komutanlığı'nın Suriye'deki IŞİD kalıntılarına karşı saldırıları sürdürmeye hazırlıklı [kalacağını], ayrıca, IŞİD üzerindeki baskıyı sürdürmeye ve beliren diğer terörist tehditlere yanıt vermeye yetenekli ve istekli Koalisyon ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışaca[klarını]" da ekledi.

Parnell, "[...] IŞİD gücünü kırmakta temel çabalar arasında kuzeydoğu Suriye'deki kamplarda ve gözaltı merkezlerinde yerinden edilmiş ve gözaltına alınmış IŞİD bağlantılı kişilerin sayısını azaltma[nın]" da yer aldığını söyledi ve "uluslararası toplumu vatandaşlarını [Suriye'den] geri göndermeye çağır[dı]".

(AEK)