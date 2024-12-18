Pentagon Sözcüsü: Kobanî'deki durumu yakından takip ediyoruz

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Suriye'ye ilişkin soruları yanıtladı.

"Kobani'deki durumu ve Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile diğer gruplar arasındaki ateşkes görüşmelerini yakından takip ettiklerini” söyleyen Ryder, “SDG'nin önemli bir ortak olmaya devam ettiğini” belirtti.

IŞİD'in yeniden canlanmamasını sağlamanın herkesin çıkarına olduğunu ifade eden Ryder, "Türkiye'deki mevkidaşlarımızla ve bölgedeki diğerleriyle IŞİD ile ilişkili zorluklar, SDG ve onun IŞİD'in yeniden canlanmasını önlemede oynadığı önemli rolün devam etmesi hakkında konuşuyoruz. Bu konuşmaları yapmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ateşkes görüşmelerini yakından takip ediyoruz"

Bir gazetecinin Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye Demokratik Güçleri'nin "ya kendini feshedeceğini ya da yok edileceğini" sözlerini hatırlattı ve "Bu açıklamaya nasıl yaklaşıyorsunuz" diye sordu. Ryder, Fidan'ın yorumu hakkında yorum yapmayacağını söyledi.

Bir başka gazeteci ise SDG Genel Komutanı Mazlum Abdi'nin "Kobanî'de güvenlik güçlerinin Amerikan gözetimi ve varlığı altında yeniden konuşlandırılacağı silahsızlandırılmış bölge kurulması" önerisini ve ABD'nin bu durumdan haberdar olup olmadığını sordu.

Ryder soruya, "Kobanî'de bulunan gruplar, SDG ile diğerleri arasındaki ateşkes görüşmelerini yakından takip ettiğimiz açık. Suriye'deki ABD kuvvetlerinin varlığına gelince, IŞİD'i yenme misyonuna odaklanmış durumdayız ve odak noktamız bu olmaya devam ediyor" yanıtını verdi.

"Odak noktamız IŞİD'in kalıcı yenilgisi"

"SMO'nun SDG'ye yönelik operasyonları hakkında Türkiye ile muhatap oluyor musunuz? Kobanî'yi işgal etmesine karşı Türkiye ile görüşüyor musunuz?” sorusuna karşılık ise Ryder, önceki açıklamalarını tekrar etti:

"Genel olarak konuşursak, ABD, Türkiye ile Suriye'deki durum hakkında iletişim kuruyor ve Esad sonrası rejimle ilgili iletişim hatlarını koruyor, Suriye halkının güvenlik ve istikrarı deneyimleyebilmesini sağlamaya çalışıyor. Ancak Amerikan askeri bakış açısından, Suriye'deki odak noktamız IŞİD'in kalıcı yenilgisi olmaya devam ediyor.”

(RT)