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DÜNYA
Yayın Tarihi: 14 Ağustos 2024 09:18
 ~ Son Güncelleme: 14 Ağustos 2024 09:19
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Pentagon: Orta Doğu’da durum çok ciddi

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ryder, İran'ın İsrail'e misillemesine “hazır olduklarını”, saldırının bu hafta gerçekleşebileceğini söyledi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Pentagon: Orta Doğu’da durum çok ciddi
Tahran'da, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye ile fotoğrafının yer aldığı afişler asıldı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, İsrail ve İran arasındaki duruma değindi.

"Orta Doğu'daki durum şu anda çok ciddi" diyen Ryder, bu yüzden Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bölgeye ek savunma silahları ve mühimmat gönderilmesini emrettiğini söyledi.

“Misillemeye hazırız”

Bu hafta İran'ın İsrail'e misilleme yapmasının mümkün olup olmadığı sorusuna Ryder, "Kesinlikle mümkün" cevabını verdi.

Pentagon Sözcüsü, "(Muhtemel saldırıyı) ciddiye aldığımızı söylemek dışında, ne zaman saldıracaklarını tahmin etmeye veya spekülasyon yapmaya çalışmayacağım. Bu yüzden hazırlıklı olacağız ve hazırız" dedi.

Pat Ryder, ABD'nin durumu yatıştırmak, güçlerini korumak ve İsrail'in savunmasını desteklemek istediğini yineledi.

“Bölgesel bir çatışma istemiyoruz”

Pentagon Sözcüsü Ryder, bölgede kimsenin "gerilimin tırmandığını görmek istemediği ve mevcut durumun bölgesel bir çatışmaya dönüşmesini arzulamadığını" belirtti.

"Diplomasinin işe yaraması için her zaman, zaman vardır." diyen Ryder, bununla birlikte, "Umarım, kendimizi bu yetenekleri kullanmak zorunda kalacağımız bir durumda bulmayız. Ancak İsrail'in savunmasında kullanmamız gerekirse, kullanacağız" diye ekledi.

Ryder "Burada yapmaya çalıştığımız şey, daha geniş bir bölgesel çatışmayı caydırmak, İran'ın misilleme yapma ve potansiyel olarak ezici bir güç kullanma tehdidinde bulunduğu çok gergin bir Orta Doğu'da bölgesel bir savaşı önlemek ve İsrail'in savunmasına yardımcı olma taahhüdümüzde yine çok net olduk" dedi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğradı. İran ve Hamas saldırının arkasında İsrail'in olduğunu açıkladı. Tahran, Tel Aviv yönetimine karşılık vereceğini duyurdu. Pentagon, İran'ın İsrail'e olası bir misilleme yapmasını önlemek için, ABD'nin Orta Doğu'ya ek askeri varlıklar konuşlandıracağını açıkladı.

(AS)

İran ismail heniyye İsrail pentagon
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