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DÜNYA
Yayın Tarihi: 7 Kasım 2023 16:44
 ~ Son Güncelleme: 7 Kasım 2023 16:49
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Pentagon: Irak ve Suriye'de yapılan saldırıların sayısı 38'e yükseldi

Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş”, 17 Ekim’den bu yana Irak ve Suriye’deki ABD güçlerini hedef alıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/11/07/pentagon-irak-ve-suriye-de-yapilan-saldirilarin-sayisi-38-e-yukseldi.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak ve Suriye'de ABD ve koalisyon güçlerine yapılan saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Pentagon Basın Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, dün (6 Kasım) günlük basın toplantısında, 17 Ekim'den bu yana Irak ve Suriye'de bulunan ABD ve koalisyon güçlerine yapılan saldırıların, bu hafta sonu yapılan son saldırılarla birlikte toplamının da 38'e çıktığı bilgisini verdi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, söz konusu tarihten bu yana Irak'ta 20, Suriye'de de 18 insansız hava aracı ve roket saldırısı gerçekleştiğini aktaran Ryder, bunların "esas olarak taciz edici saldırılar" niteliğinde olduğunu ifade etti.

Ryder, saldırılar sonucu 24'ü travmatik beyin hasarı teşhisi olmak üzere şu ana kadar 45 personelin hafif şekilde yaralandığını kaydetti.

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Ne olmuştu?

Irak’taki İran destekli grupların şemsiye örgütü “Irak’taki İslami Direniş” (El-Mukavemet’ul İslamiyye fi Irak),Gazze Şeridi’ne yönelik İsrail saldırılarına tepki olarak bölgedeki ABD üslerini hedef alacağını açıklamıştı. Örgüt, 17 Ekim’de yaptığı bu açıklamanın ardından Irak, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Suriye’deki ABD üslerine yönelik roket ve kamikaze dron saldırıları başlatmıştı.

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(VC)

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