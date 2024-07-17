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Yayın Tarihi: 17 Temmuz 2024 08:26
 ~ Son Güncelleme: 17 Temmuz 2024 08:28
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Pentagon: Gazze’de çok fazla sivil öldü

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Ryder, İsrail’in, ABD silahlarını kullanmasına dair soruyu yanıtsız bıraktı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
Pentagon: Gazze’de çok fazla sivil öldü
Fotoğraf: AA

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında İsrail saldırılarına dair konuştu.

İki gün önce düzenlenen ve 30’dan fazla sivilin hayatını kaybettiği İsrail’in Gazze’deki okul saldırısında, "ABD yapımı silahların kullanıldığı" yönündeki haberlere, Pentagon’un tepkisinin ne olduğu sorusuna Ryder, “Basında çıkan haberleri gördüm ama operasyonları hakkında konuşmak için sizi İsrail'e yönlendirmem gerekecek” yanıtını verdi.

“Görüntüler yürek parçalıyor”

Ryder, sivillere yönelik zararın azaltılması konusunda İsrailli ortaklarıyla açık şekilde görüşmeye devam ettiklerini aktararak “Hepimizin, bu savaşın şüphesiz trajik olduğu konusunda hemfikir olduğumuza inanıyorum. Çok fazla sivil öldü. Gördüğümüz görüntüler yürek parçalıyor” dedi.

İsrail’in, sivil kayıplar konusunda daha fazlasını yapması gerektiğini bildiklerini kaydeden Ryder, bunu onlara iletmeye devam edeceklerini vurguladı.

Ryder, sivil kayıplar konusunda Hamas’ın da “sorumluluğu olduğunu” savunarak, Hamas’ı “aktif askeri operasyonlar” sırasında "sivil nüfusun arasına yerleşmekle" suçladı.​​​​​​​

BM: İsrail, Gazze’deki okulların yüzde 70'ini vurdu

İsrail ordusu, dün ve bugün, Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat'ta iki ayrı Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) okuluna saldırı düzenlemiş, bu saldırılarda 30'dan fazla Filistinli hayatını kaybetmişti.

UNRWA, sosyal medya hesabından, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırı düzenlediği Gazze Şeridi'ndeki okullarının yüzde 70'ini vurduğunu açıklamıştı.

CNN, binlerce Filistinli sığınmacının kaldığı okullara yapılan son saldırılarda silah uzmanlarının, İsrail’in füze saldırılarında kullanılan ABD yapımı iki mühimmatın kalıntılarını tespit ettiğini yazmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk olmak üzere 38 bin 713 Filistinli öldü, 89 bin 166 kişi yaralandı.

2023 Filistin-İsrail Savaşı
2023 Filistin-İsrail Savaşı
13 Ekim 2023

(AS)

Filistin-İsrail Savaşı
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/haber/ab-israil-in-bati-seria-da-topraklara-el-koymasi-uluslararasi-hukuka-aykiri-297585
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/haber/filistin-hukumeti-gazze-nin-yeniden-imari-icin-calismalara-basladi-297564
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/haber/bm-israil-saldirilari-nedeniyle-gazze-de-40-milyon-ton-moloz-olustu-297506
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/haber/israil-gazzede-guvenli-bolgeyi-vurdu-en-az-90-olu-297466
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