DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 10.03.2026 11:00 10 Mart 2026 11:00
 ~  SG: Son Güncelleme: 10.03.2026 18:51 10 Mart 2026 18:51
Okuma Okuma:  1 dakika

ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 11. GÜN

Pentagon: Bugün İran'daki en yoğun saldırı günümüz olacak

ABD ve İsrail ordularının İran’a karşı başlattığı saldırıların 11. gününde yaşanan gelişmeleri dakika dakika aktarıyoruz.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Pentagon: Bugün İran'daki en yoğun saldırı günümüz olacak
*Başkent Tahran'da İran'ın yeni lideri Müçteba Hamaney’e destek eylem, 9 Mart 2026. (Fotoğraf: Anadolu Ajansı)

ABD ve İsrail ordularının 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırılar, 11. gününde (10 Mart) devam ediyor.

İsrail ordusu, İran ve Lübnan’a yönelik saldırılarını yoğunlaştırırken, İran güçleri ise İsrail’e ve Körfez ülkelerindeki ABD üslerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’yle müzakerelerin gündemlerinde olmadığını belirterek, “Çünkü Amerikalılarla görüşme konusunda oldukça acı bir deneyimimiz var” ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ise bugünün “İran içindeki en yoğun saldırı günü” olacağını söyledi. Diğer yandan ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer ve füze kapasitesi ile donanmasını “yok ettiklerini” savunarak, “savaşın çok yakında sona ereceğini” belirtti.

Saldırıların ilk gününde, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda İranlı üst düzey yetkili öldürülmüştü. ABD, İran’a yönelik saldırılarına “Destansı Gazap Operasyonu” (Operation Epic Fury) adını verirken, İsrail de saldırıları “Aslanın Kükremesi Operasyonu” (Operation Roaring Lion) olarak adlandırdı. İran ise “Doğru Vaat-4” (Va’ad es-Sadık-4) adıyla misilleme saldırıları başlattı.

Saldırıların 11. gününde yaşanan gelişmeleri canlı blog sayfamızda dakika dakika aktarıyoruz.

*ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth. (Fotoğraf: defense.gov)
*ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth. (Fotoğraf: defense.gov)

17.15 | Hegseth: “Sonuç, ABD’nin çıkarlarına uygun olacak”

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile düzenlediği ortak basın toplantısında, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarını değerlendirdi.

İran’a karşı en yüksek sayıda savaş ve bombardıman uçağının kullanılacağını söyleyen Hegseth, “Bugün yine İran içindeki en yoğun saldırı günümüz olacak. İstihbarat her zamankinden daha iyi” ifadelerini kullandı.

ABD’nin İran’a yönelik askeri operasyonu bitirdikten sonra nasıl bir rol oynayacağı sorusuna ise Hegseth, “Sonuç, ABD’nin çıkarlarına uygun olacak. Halkımızı hedef alabilecek füzelerin nükleer şantaj senaryosu altında yaşamayacağız” yanıtını verdi.

16.55 | Beyrut’un Dahiye bölgesine hava saldırısı

İsrail ordusunun yeni saldırı başlattığını duyurmasının ardından, Lübnan’ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesinde patlamalar meydana geldi.

AA muhabirinin bölgeden aktardığına göre, saldırının ardından patlama sesleri duyuldu ve bölgeden dumanlar yükseldi. Lübnan resmi ajansı NNA ise İsrail ordusunun Dahiye’deki Camus Mahallesi’ni hedef aldığını açıkladı.

Görseli Büyüt
* Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari. (Fotoğraf: mofa.gov.qa)
* Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari. (Fotoğraf: mofa.gov.qa)

15.45 | Katar: “Savaşı durdurmaya yönelik her rol memnuniyetle karşılanır”

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, “Tüm krizler müzakere masasında çözülür ve savaşlar sonsuza dek sürmez. Şu anda Katar'a, İran'dan saldırılar yapılıyor ve bunlar durdurulmalıdır” dedi.

Savaşı sona erdirmeye katkıda bulunan her tarafın memnuniyetle karşılanacağını vurgulayan Ensari, “İran ile iletişim kanalları tamamen kopmuş değil ancak şu anda gerilimi düşürmeye odaklanıyoruz” ifadelerini kullandı.

15.30 | Laricani: “Hürmüz savaş kışkırtıcıları için acı boğazı olacaktır”

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, ülkesinin ABD-İsrail bağlantılı gemilerin geçişine kapattığı Hürmüz Boğazı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Laricani, X sosyal medya hesabından Farsça, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca ve Çince paylaştığı mesajında, “Hürmüz Boğazı ya herkes için barış ve refah boğazı olacak ya da savaş kışkırtıcıları için yenilgi ve acı boğazı olacaktır” ifadelerini kullandı.

Görseli Büyüt
*İsrail ordusunun hava saldırısı düzenlediği Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bati Sir beldesi, 8 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)
*İsrail ordusunun hava saldırısı düzenlediği Lübnan’ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Bati Sir beldesi, 8 Mart 2026. (Fotoğraf: AA)

15.10 | BM: “Lübnan’da yaklaşık 700 bin kişi yerinden edildi”

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Lübnan Temsilcisi Karolina Lindholm Billing, İsrail’in saldırdığı Lübnan’daki duruma ilişkin değerlendirmede bulundu.

Lübnan’da son bir haftada 667 binden fazla kişinin hükümetin çevrim içi yerinden edilme platformuna kayıt olduğunu dile getiren Billing, bu sayının artacağını söyledi.

Billing, yerinden edilen kişilerin yaklaşık 120 bininin hükümet tarafından belirlenen toplu barınma alanlarında kaldığını belirterek, “Suriye’ye acil hareketler olduğunu da görüyoruz. Suriye yetkililerine göre çatışmaların başlamasından bu yana Lübnan’dan 78 binden fazla Suriyeli ve 7 bin 700’den fazla Lübnanlı Suriye’ye giriş yaptı” dedi.

"Lübnan’da son 24 saatte 100 bin kişi yerinden edildi"
"Lübnan’da son 24 saatte 100 bin kişi yerinden edildi"
Bugün 16:15
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

14.20 | Tahran’da yeni patlamalar

İsrail ordusu Tahran’a yeni saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Bu açıklamanın ardından AA Tahran muhabiri şehrin doğu ile batısında şiddetli patlamalar meydana geldiğini aktardı.

Patlamanın gerçekleştiği yerlerden yoğun dumanlar yükseldi.

*Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov. (Fotoğraf: Sputnik)
*Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov. (Fotoğraf: Sputnik)

13.35 | Kremlin: “Putin, İran krizinin çözümüyle ilgili önerilerini Trump’a iletti”

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Putin’in İran krizinin çözümüne ilişkin önerilerinin masada olduğunu belirtti.

Rusya’nın resmi haber ajansı Sputnik’in aktardığına göre, önerilerin ayrıntılarını açıklamayan Peskov, “Başkanımız (Putin) bu önerileri muhatabına (Trump’a) iletti. Onay sürecinin nasıl ilerleyeceğini göreceğiz” dedi.

*İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani. (Fotoğraf: IRNA)
*İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani. (Fotoğraf: IRNA)

12.50 | İran: “Saldırılarda 206 kadın ve çocuk hayatını kaybetti”

İran devlet televizyonuna konuşan Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarına ilişkin, “Bu saldırılarda 206 kadın ve çocuk şehit oldu. En küçük şehit 8 aylık bir kız çocuğu, en küçük yaralı ise 4 aylık bir kız çocuğuydu” dedi

Saldırılarda 52 sağlık merkezi, 29 tedavi ünitesi, 19 acil servis ünitesi ve 16 ambulansın hedef alındığını aktaran Muhacirani, dört ambulans ile bir acil durum helikopterinin tamamen kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Muhacirani, saldırılarda 11 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiği bilgisini verdi.

Fotoğraf: AA Arşiv
Fotoğraf: AA Arşiv

10.05 | Malatya’da Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı

Millî Savunma Bakanlığı (MSB), Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldığını açıkladı.

Açıklamada, “millî düzeyde” alınan tedbirlere ek olarak, Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) tarafından hava ve füze savunma tedbirlerinin artırıldığı belirtildi.

Karar, İran’dan ateşlendiği ve Türkiye’ye yöneldiği açıklanan iki balistik füzenin düşürülmesinin ardından geldi.

Öte yandan Malatya, NATO’nun füze savunma mimarisinin parçası olan Kürecik Radar Üssü’ne de ev sahipliği yapıyor.

MSB: Malatya'da Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'da Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
Bugün 10:05
İnfografik: Anadolu Ajansı
İnfografik: Anadolu Ajansı

09.20 | İsrail ordusundan ‘Güney Lübnan’ açıklaması

Lübnan’da hava ve kara saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak Litani Nehri’nin güneyinde yaşayanlar için sürgün emrini tekrarladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya hesabından, “İsrail ordusunun Litani Nehri’nin güneyinde şiddetli saldırılar düzenleyeceği” tehdidinde bulundu ve bölge halkına “evlerini terk etme ve Litani Nehri’nin kuzeyine geçme” uyarısı yaptı.

*Saldırıda yaralanan Haşdi Şabi mensupları hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraf: @SaadSh1ingali/X)
*Saldırıda yaralanan Haşdi Şabi mensupları hastaneye kaldırıldı. (Fotoğraf: @SaadSh1ingali/X)

05.45 | Kerkük’te Haşdi Şabi karargâhına İHA saldırısı

Anadolu Ajansı muhabirinin bölgedeki Haşdi Şabi kaynaklarından edindiği bilgilere göre, Irak’ın Kerkük kentine bağlı Dibis ilçesi yakınındaki Haşdi Şabi karargâhına yönelik İHA saldırısı düzenlendi. Saldırıda 4 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

*İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi. (Fotoğraf: IRNA)
*İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi. (Fotoğraf: IRNA)

03.30 | Arakçi: “İran kendini savunuyor"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD merkezli PBS kanalının News Hour programında yaptığı konuşmada, Washington yönetimiyle yeni müzakere ihtimali ve İran’da yeni liderden beklenenleri değerlendirdi.

Arakçi’nin konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

  • “[Müçteba Hamaney’in seçilmesi] Hem süreklilik hem de bir tür istikrar mesajı verdi. Hepimiz onun konuşmalarını ve yorumlarını bekliyoruz, bunlar daha sonra gelecek.
  • “Amerikalılarla görüşme veya Amerikalılarla tekrar müzakere etme meselesinin masada olacağını sanmıyorum, çünkü Amerikalılarla görüşme konusunda oldukça acı bir deneyimimiz var.
  • “Petrol taşımacılığı bizim yüzümüzden değil, İsraillilerin ve Amerikalıların bize karşı yaptığı saldırılar ve saldırganlık yüzünden yavaşladı veya durdu. Bütün bölgeyi güvensiz hale getirdiler.
  • “ABD ve İsrail’in saldırıları tam anlamıyla yasa dışı bir saldırganlık eylemi. İran sadece kendini savunuyor.”
*İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini (Fotoğraf: defapress.ir)
*İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini (Fotoğraf: defapress.ir)

03.00 | İran’dan Trump’a yanıt

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Ali Muhammed Naini, ABD Başkanı Donald Trump’ın “İran’ın gücü sona erdi” ifadelerine tepki gösterdi.

İran devlet televizyonunun aktardığı açıklamaya göre, Trump’ın “yalan ve aldatmayla İran’a karşı psikolojik baskı uygulamaya çalıştığını” savunan Naini, “İran, ABD ve İsrail’in saldırılarına karşı cesur ve güçlü iradeyle direniyor. Biz savaşı tüm gücümüzle sürdürüyoruz ve savaşın sonunu İran belirleyecek” dedi.

Öte yandan Trump’ın konuşmasının ardından Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Hâtem-ül Enbiya Merkezi Karargâhı tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Ateşkes yok ve saldırıların hacmini artırıyoruz” ifadelerini kullandı.

*BAE'nin Erbil Başkonsolosluğu'na yönelik dron saldırısının ardından bölgeden duman ve alevler yükseldi, 9 Mart 2026. (Fotoğraf: X)
*BAE'nin Erbil Başkonsolosluğu'na yönelik dron saldırısının ardından bölgeden duman ve alevler yükseldi, 9 Mart 2026. (Fotoğraf: X)

02.30 | IKBY: “Erbil’de üç kamikaze dron düşürüldü”

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti Terör Birimi, başkent Erbil’de üç kamikaze dronun düşürüldüğünü açıkladı.

Açıklamada, “9 Mart 2026 günü saat 22.24’te koalisyon güçleri Erbil’de üç insansız hava aracını (İHA) düşürdü. İHA’lardan birinin enkazı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başkonsolosluğu’nun yakınlarına düştü” ifadeleri yer aldı.

*İsrail ordusunun saldırıları sonrası Lübnan'ın Baalbek kentine bağlı Nebi Şit beldesi, 7 Mart 2026. (Fotoğtaf: AA)
*İsrail ordusunun saldırıları sonrası Lübnan'ın Baalbek kentine bağlı Nebi Şit beldesi, 7 Mart 2026. (Fotoğtaf: AA)

02.00 | Lübnan’da can kaybı artıyor

Lübnan resmi haber ajansı NNA’nın haberine göre, Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun 9 Mart’ta düzenlediği saldırılarda 28 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 kişinin yaralandığını açıkladı.

Bakanlık, 2 Mart’tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında en az 486 kişinin hayatını kaybettiğini, 1313 kişinin yaralandığını kaydetti.

İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi
ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 3. GÜN
İsrail, Lübnan’da birçok noktaya hava saldırısı düzenledi
2 Mart 2026
Fotoğraf: Anadolu Ajansı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

01.00 | Trump: “İran’la savaşın çok yakında bitebilir”

ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın nükleer ve füze kapasitesi ile donanmasını “yok ettiklerini” savunarak, “savaşın çok yakında sona ereceğini” belirtti.

Trump ayrıca, “[Müçteba Hamaney’in yeni lider seçilmesi] Bundan hayal kırıklığına uğradım. İran için aynı sorunun daha da artmasına yol açacağını düşünüyoruz” dedi.

Trump: İran'la savaş çok yakında bitebilir
Trump: İran'la savaş çok yakında bitebilir
Bugün 09:30
*CENTCOM'un X hesabından yaptığı paylaşım.
*CENTCOM'un X hesabından yaptığı paylaşım.

22.30 | CENTCOM: “Bir ABD askeri daha hayatını kaybetti”

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, “Dün gece, İran rejiminin Orta Doğu’daki ilk saldırıları sırasında aldığı yaralar nedeniyle bir ABD askeri daha hayatını kaybetti” ifadesi kullanıldı.

Böylece ABD’nin İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden asker sayısının 7’ye çıktığı kaydedilen açıklamada, ölen yedinci askerin, 1 Mart’ta Suudi Arabistan’daki ABD birliklerine yönelik saldırıda ağır yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

Kaynaklar: Anadolu Ajansı, Al Jazeera, IRNA, NNA, Tesnim

(VC)

