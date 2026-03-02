ENGLISH KURDÎ
DÜNYA
YT: Yayın Tarihi: 02.03.2026 17:30 2 Mart 2026 17:30
 ~  SG: Son Güncelleme: 02.03.2026 19:42 2 Mart 2026 19:42
Okuma Okuma:  2 dakika

ABD-İSRAİL’İN İRAN SALDIRILARINDA 3. GÜN

Pentagon: Askeri hedeflerin gerçekleşmesi biraz zaman alacak

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İran’a yönelik saldırıların “sözde bir rejim değişikliği savaşı” olmadığını savundu, Tahran’da rejimin değiştiğinin “kesin olduğunu” ileri sürdü.

BİA Haber Merkezi

Pentagon: Askeri hedeflerin gerçekleşmesi biraz zaman alacak
*ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ile birlikte İran’a karşı saldırıların başlatılmasından bu yana ilk kez basın toplantısı düzenleyerek gelişmeler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Anadolu Ajansı’nın aktardığına göre, ABD’nin İsrail ile İran’a düzenlediği saldırıların amacının “son derece net” olduğunu vurgulayan Hegseth, şunları kaydetti:

“İran’ın saldırı füzelerini yok etmek, İran’ın füze üretimini yok etmek, enerjisini ve diğer güvenlik altyapısını yok ederek nükleer silaha sahip olmalarını engellemek. Tahran müzakere yapmıyordu, zaman kazanarak füze stoklarını yeniden inşa etmek için oyalanıyordu. ⁠İran, nükleer şantajlarına kalkan olarak güçlü füzeler yapıyordu.”

ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a karşı başlattığı saldırılar, üçüncü gününde (2 Mart) sürüyor. Saldırıların ilk gününde, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’in de aralarında bulunduğu çok sayıda İranlı üst düzey yetkili öldürülmüştü. ABD, İran’a yönelik saldırılarına “Destansı Gazap Operasyonu” (Operation Epic Fury) adını verirken, İsrail de saldırıları “Aslanın Kükremesi Operasyonu” (Operation Roaring Lion) olarak adlandırdı. İran ise “Doğru Vaat-4” (Va'ad es-Sadık-4) adıyla misilleme saldırıları başlattı.

“Tahran’da rejim değişti”

İran’a saldırıların, “sözde bir rejim değişikliği savaşı” olmadığına işaret eden Hegseth, bununla birlikte artık Tahran’da rejimin değiştiğinin “kesin olduğunu” ileri sürdü.

Hegseth, İran donanmasını ve füze altyapısını yok edeceklerini belirterek, “İran’ın inatçı ve apaçık nükleer arayışları, küresel denizcilik yollarını hedef alması, giderek büyüyen balistik füze ve ölümcül insansız hava aracı cephaneliği artık tahammül edilebilir riskler değildi” ifadesini kullandı.

İran doğruladı: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
İran doğruladı: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
1 Mart 2026

“Ek kayıplar bekliyoruz”

ABD Genelkurmay Başkanı Caine, İran’a karşı düzenlenen saldırıların detaylarına yer verdiği açıklamasında, asker zayiatının artabileceğini aktardı.

Caine, “(ABD ordusundan) ek kayıplar bekliyoruz ve her zamanki gibi kayıplarımızı en aza indirgemek için çalışacağız. Ancak bu, büyük bir savaş operasyonu.” dedi.

Bölgeye “kuvvet akışının bugün de devam ettiğini” belirten Caine, “Açık konuşmak gerekirse, askeri hedeflerin gerçekleşmesi biraz zaman alacaktır. Durumlar zorlu olacaktır” diye konuştu.

Caine, ABD Hava Kuvvetleri’ne ait 3 adet F-15 savaş uçağının düştüğü bilgisinden haberdar olduğunu söyleyerek, “bunun düşman ateşi sonucu olmadığını” kaydetti.

CENTCOM: Kuveyt, üç ABD savaş uçağını yanlışlıkla vurdu
CENTCOM: Kuveyt, üç ABD savaş uçağını yanlışlıkla vurdu
Bugün 09:20
Harita: BBC News

(VC)

israil-iran gerilimi iran-abd gerilimi pentagon abd savunma bakanlığı ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth
ilgili haberler
İngiltere Savunma Bakanı: İran füzeleri, Kıbrıs’taki İngiliz üslerine düştü
1 Mart 2026
/haber/ingiltere-savunma-bakani-iran-fuzeleri-kibristaki-ingiliz-uslerine-dustu-317226
ABD-İsrail saldırılarında dört İranlı üst düzey yetkili öldürüldü
1 Mart 2026
/haber/abd-israil-saldirilarinda-dort-iranli-ust-duzey-yetkili-olduruldu-317219
Hamaney sonrası İran'ı kim yönetecek?
1 Mart 2026
/haber/hamaney-sonrasi-iran-i-kim-yonetecek-317215
İran doğruladı: Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
1 Mart 2026
/haber/iran-dogruladi-hamaney-abd-israil-saldirisinda-hayatini-kaybetti-317214
İran, ABD üslerine eş zamanlı saldırılar başlattı
28 Şubat 2026
/haber/iran-abd-uslerine-es-zamanli-saldirilar-baslatti-317197
